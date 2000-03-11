Раздел: Курьезы
Вместо мышей: в Канаде кошка дарит цветы хозяйке
Вот это любовь.
В Канаде живет толстая кошка, которая покорила сеть тем, что дарит цветы своей хозяйке, передает Хроника.инфо со ссылкой на ictv.ua.
Своей любимицей Элли Хэмилтон похвасталась в Twitter.
По ее словам, весной и летом кошка выходит во двор, выжидает, пока с куста на землю не упадет цветок, бережно подбирает его и приносит ей.
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Женщина считает, что таким образом животное компенсирует свою неспособность ловить мышей и птиц.
В Канаде живет толстая кошка, которая покорила сеть тем, что дарит цветы своей хозяйке, передает Хроника.инфо со ссылкой на ictv.ua.
Своей любимицей Элли Хэмилтон похвасталась в Twitter.
По ее словам, весной и летом кошка выходит во двор, выжидает, пока с куста на землю не упадет цветок, бережно подбирает его и приносит ей.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
Женщина считает, что таким образом животное компенсирует свою неспособность ловить мышей и птиц.
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