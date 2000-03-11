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Раздел: Курьезы  
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Киевлян насмешил автохам, которого наказала карма

Киевлян насмешил автохам, которого наказала кармаЧто-то пошло не так.

Пользователей социальных сетей возмутил и одновременно насмешил водитель, который решил не ехать лишнюю сотню метров, а развернуть свой автомобиль в неположенном месте. Правда, это у него не получилось, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

Соответствующее фото неудачника опубликовал один из жителей столицы на Facebook-странице сообщества "Автомобильный Киев".

Отметим, что инцидент случился 14 марта в Киеве.

"Днепровская набережная, утро, до разворота 100 метров", - гласит подпись к фото.

Киевлян насмешил автохам, которого наказала карма


Юзеры моментально отреагировали на снимок.

"Машина в норме, а в мозгах надо масло поменять", - написал один пользователь.

Другой комментатор подметил, что "когда мозги не работают - работают руки".

Киевлян насмешил автохам, которого наказала карма
Киевлян насмешил автохам, которого наказала карма


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"Каждый раз смотрю и удивляюсь... Засекала: от этого "разворота" до нормального - 3-4 минуты, даже если тянучка. Ну вот зачем такое делать?" - задала риторический вопрос киевлянка, на что ей в шутку ответили, что водитель "думал, что на танке".

Киевлян насмешил автохам, которого наказала карма
Киевлян насмешил автохам, которого наказала карма
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 Теги: Киев, автохам

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Сегодня, 16:45 » Автор: Анна Мартынова
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