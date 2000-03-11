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Раздел: Курьезы  
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Смешные смс от людей, у которых есть ответ на всё

Смешные смс от людей, у которых есть ответ на всё Ох уж эти юмористы.

Впервые система рассылки коротких текстовых сообщений была опробована в декабре 1992 года в Великобритании. Содержанием первого СМС было поздравление с рождеством. С тех пор переписки прочно вошли в нашу жизнь. Некоторые подолгу раздумывают над содержанием своих сообщений, но нередко можно встретить и настоящих мастеров общения, которые быстро находят остроумный ответ даже в самой критической ситуации, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

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Мы собрали примеры именно таких диалогов, когда смекалке и чувству юмора некоторых собеседников можно только позавидовать.

Смешные смс от людей, у которых есть ответ на всё
Смешные смс от людей, у которых есть ответ на всё
Смешные смс от людей, у которых есть ответ на всё
Смешные смс от людей, у которых есть ответ на всё
Смешные смс от людей, у которых есть ответ на всё
Смешные смс от людей, у которых есть ответ на всё
Смешные смс от людей, у которых есть ответ на всё
Смешные смс от людей, у которых есть ответ на всё
Смешные смс от людей, у которых есть ответ на всё
Смешные смс от людей, у которых есть ответ на всё
Смешные смс от людей, у которых есть ответ на всё
Смешные смс от людей, у которых есть ответ на всё
Смешные смс от людей, у которых есть ответ на всё
Смешные смс от людей, у которых есть ответ на всё
Смешные смс от людей, у которых есть ответ на всё
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 Теги: смс, приколы

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Сегодня, 19:38 » Автор: Анна Мартынова
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