Смешные смс от людей, у которых есть ответ на всё

Ох уж эти юмористы.



Впервые система рассылки коротких текстовых сообщений была опробована в декабре 1992 года в Великобритании. Содержанием первого СМС было поздравление с рождеством. С тех пор переписки прочно вошли в нашу жизнь. Некоторые подолгу раздумывают над содержанием своих сообщений, но нередко можно встретить и настоящих мастеров общения, которые быстро находят остроумный ответ даже в самой критической ситуации, передает



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Мы собрали примеры именно таких диалогов, когда смекалке и чувству юмора некоторых собеседников можно только позавидовать.































Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Впервые система рассылки коротких текстовых сообщений была опробована в декабре 1992 года в Великобритании. Содержанием первого СМС было поздравление с рождеством. С тех пор переписки прочно вошли в нашу жизнь. Некоторые подолгу раздумывают над содержанием своих сообщений, но нередко можно встретить и настоящих мастеров общения, которые быстро находят остроумный ответ даже в самой критической ситуации, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ Мы собрали примеры именно таких диалогов, когда смекалке и чувству юмора некоторых собеседников можно только позавидовать.



