Раздел: Курьезы
Эти комиксы рассмешат каждую девушку
Вы узнаете в них и себя.
Калифорнийская художница Кейден Хайнс (Kayden Hines) рисует себя в забавных ситуациях, в которые попадала любая девушка. Холодная пицца, горячее сердце — вот как в двух словах она описывает себя в инстаграме. А мы бы добавили еще хорошее чувство юмора, потому что каждая картинка вызывает улыбку, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Кейден — начинающий иллюстратор комиксов, но у нее уже есть несколько работ, которыми она может гордиться. Мы выбрали самые крутые рисунки и хотим, чтобы вы тоже оценили талант.
Читайте также: Прикольные комиксы 30-х годов, которые рассмешат и современного человека
Калифорнийская художница Кейден Хайнс (Kayden Hines) рисует себя в забавных ситуациях, в которые попадала любая девушка. Холодная пицца, горячее сердце — вот как в двух словах она описывает себя в инстаграме. А мы бы добавили еще хорошее чувство юмора, потому что каждая картинка вызывает улыбку, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Кейден — начинающий иллюстратор комиксов, но у нее уже есть несколько работ, которыми она может гордиться. Мы выбрали самые крутые рисунки и хотим, чтобы вы тоже оценили талант.
Читайте также: Прикольные комиксы 30-х годов, которые рассмешат и современного человека
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