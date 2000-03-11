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Раздел: Курьезы  
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Эти комиксы рассмешат каждую девушку

Эти комиксы рассмешат каждую девушкуВы узнаете в них и себя.

Калифорнийская художница Кейден Хайнс (Kayden Hines) рисует себя в забавных ситуациях, в которые попадала любая девушка. Холодная пицца, горячее сердце — вот как в двух словах она описывает себя в инстаграме. А мы бы добавили еще хорошее чувство юмора, потому что каждая картинка вызывает улыбку, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Кейден — начинающий иллюстратор комиксов, но у нее уже есть несколько работ, которыми она может гордиться. Мы выбрали самые крутые рисунки и хотим, чтобы вы тоже оценили талант.

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Эти комиксы рассмешат каждую девушку
Эти комиксы рассмешат каждую девушку
Эти комиксы рассмешат каждую девушку
Эти комиксы рассмешат каждую девушку
Эти комиксы рассмешат каждую девушку
Эти комиксы рассмешат каждую девушку
Эти комиксы рассмешат каждую девушку
Эти комиксы рассмешат каждую девушку
Эти комиксы рассмешат каждую девушку
Эти комиксы рассмешат каждую девушку
Эти комиксы рассмешат каждую девушку
Эти комиксы рассмешат каждую девушку
Эти комиксы рассмешат каждую девушку
Эти комиксы рассмешат каждую девушку
Эти комиксы рассмешат каждую девушку
Эти комиксы рассмешат каждую девушку
Эти комиксы рассмешат каждую девушку
Эти комиксы рассмешат каждую девушку
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 Теги: комиксы, приколы

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Сегодня, 20:39 » Автор: Анна Мартынова
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