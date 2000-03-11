Раздел: Курьезы
«Подрывающую» Раду Савченко высмеяли в фотожабах
Смешные комментарии и фотожабы.
Соцсети шутят над ситуацией в Верховной Раде. Они сравнивают Надежду Савченко с Рембо, и другими не менее грозными киногероями. Перед вами самые смешные фотожабы и комментарии, собранные с простор соцсетей, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua
Как Надя Савченко Раду взрывала.
Сегодняшние события - сценарий для Болливуда.
Читайте также: Ежегодный «потоп» в Киеве высмеяли в фотожабах
Найдено видео подготовки теракта Савченко
Соцсети шутят над ситуацией в Верховной Раде. Они сравнивают Надежду Савченко с Рембо, и другими не менее грозными киногероями. Перед вами самые смешные фотожабы и комментарии, собранные с простор соцсетей, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua
Как Надя Савченко Раду взрывала.
Сегодняшние события - сценарий для Болливуда.
Читайте также: Ежегодный «потоп» в Киеве высмеяли в фотожабах
Найдено видео подготовки теракта Савченко
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