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Раздел: Курьезы  
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«Подрывающую» Раду Савченко высмеяли в фотожабах

«Подрывающую» Раду Савченко высмеяли в фотожабахСмешные комментарии и фотожабы.

Соцсети шутят над ситуацией в Верховной Раде. Они сравнивают Надежду Савченко с Рембо, и другими не менее грозными киногероями. Перед вами самые смешные фотожабы и комментарии, собранные с простор соцсетей, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua

Как Надя Савченко Раду взрывала.

Сегодняшние события - сценарий для Болливуда.

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«Подрывающую» Раду Савченко высмеяли в фотожабах
«Подрывающую» Раду Савченко высмеяли в фотожабах
«Подрывающую» Раду Савченко высмеяли в фотожабах
«Подрывающую» Раду Савченко высмеяли в фотожабах
«Подрывающую» Раду Савченко высмеяли в фотожабах
«Подрывающую» Раду Савченко высмеяли в фотожабах
«Подрывающую» Раду Савченко высмеяли в фотожабах
«Подрывающую» Раду Савченко высмеяли в фотожабах
«Подрывающую» Раду Савченко высмеяли в фотожабах
«Подрывающую» Раду Савченко высмеяли в фотожабах
«Подрывающую» Раду Савченко высмеяли в фотожабах
«Подрывающую» Раду Савченко высмеяли в фотожабах
«Подрывающую» Раду Савченко высмеяли в фотожабах
«Подрывающую» Раду Савченко высмеяли в фотожабах
«Подрывающую» Раду Савченко высмеяли в фотожабах
«Подрывающую» Раду Савченко высмеяли в фотожабах


Найдено видео подготовки теракта Савченко


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 Теги: Савченко, фотожабы

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Сегодня, 17:51 » Автор: Анна Мартынова
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