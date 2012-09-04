Раздел: Курьезы
В США на мусорке обнаружены драгоценности стоимостью $100 тысяч
Женщина случайно выбросила в мусорный пакет свои ювелирные украшения.
Жительница Гейнсвилла, штат Джорджия, пожелавшая остаться неизвестной, случайно выбросила в мусор три кольца и браслет общей стоимостью в $100 тыс., - пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главное.
В пятницу 5 работников отправились на охоту за драгоценностями после странного звонка, поступившего директору Управления по обработке твердых отходов округа Холл (Hall County Solid Waste) Джонни Викерсу. Звонившая призналась, что случайно выбросила в мусорный пакет свои ювелирные украшения. Не теряя драгоценного времени (в буквальном смысле) и осознавая масштаб предстоящих работ, Викерс собрал команду, чтобы просеять весь мусор на участке, общим весом около 10 тонн.
«В таких случаях время определяет все», — пояснил директор в интервью WSB-TV.
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Ежедневно около 300 тонн мусора отправляется на переработку. Найти что-то в этих горах отходов крайне проблематично, но, к счастью, охота за ювелирными изделиями увенчалась успехом. Спустя несколько часов после начала поисков сотрудники подобрали последнюю сумку, в которой и оказались украшения.
Жительница Гейнсвилла, штат Джорджия, пожелавшая остаться неизвестной, случайно выбросила в мусор три кольца и браслет общей стоимостью в $100 тыс., - пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главное.
В пятницу 5 работников отправились на охоту за драгоценностями после странного звонка, поступившего директору Управления по обработке твердых отходов округа Холл (Hall County Solid Waste) Джонни Викерсу. Звонившая призналась, что случайно выбросила в мусорный пакет свои ювелирные украшения. Не теряя драгоценного времени (в буквальном смысле) и осознавая масштаб предстоящих работ, Викерс собрал команду, чтобы просеять весь мусор на участке, общим весом около 10 тонн.
«В таких случаях время определяет все», — пояснил директор в интервью WSB-TV.
Читайте также: В США бриллианты стоимостью $10 млн выбросили в мусор
Ежедневно около 300 тонн мусора отправляется на переработку. Найти что-то в этих горах отходов крайне проблематично, но, к счастью, охота за ювелирными изделиями увенчалась успехом. Спустя несколько часов после начала поисков сотрудники подобрали последнюю сумку, в которой и оказались украшения.
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