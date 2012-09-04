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В США на мусорке обнаружены драгоценности стоимостью $100 тысяч

В США на мусорке обнаружены драгоценности стоимостью $100 тысяч

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