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Раздел: Курьезы  
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В США на мусорке обнаружены драгоценности стоимостью $100 тысяч

В США на мусорке обнаружены драгоценности стоимостью $100 тысячЖенщина случайно выбросила в мусорный пакет свои ювелирные украшения.

Жительница Гейнсвилла, штат Джорджия, пожелавшая остаться неизвестной, случайно выбросила в мусор три кольца и браслет общей стоимостью в $100 тыс., - пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главное.

В пятницу 5 работников отправились на охоту за драгоценностями после странного звонка, поступившего директору Управления по обработке твердых отходов округа Холл (Hall County Solid Waste) Джонни Викерсу. Звонившая призналась, что случайно выбросила в мусорный пакет свои ювелирные украшения. Не теряя драгоценного времени (в буквальном смысле) и осознавая масштаб предстоящих работ, Викерс собрал команду, чтобы просеять весь мусор на участке, общим весом около 10 тонн.

«В таких случаях время определяет все», — пояснил директор в интервью WSB-TV.

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Ежедневно около 300 тонн мусора отправляется на переработку. Найти что-то в этих горах отходов крайне проблематично, но, к счастью, охота за ювелирными изделиями увенчалась успехом. Спустя несколько часов после начала поисков сотрудники подобрали последнюю сумку, в которой и оказались украшения.
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 Теги: США, драгоценности

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Сегодня, 07:20 » Автор: Татьяна Ларина
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