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Соцсети отреагировали забавными фотожабами на падение Лаврова

Соцсети отреагировали забавными фотожабами на падение Лаврова Инцидент с падением Лаврова произошел 15 марта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после своего падения на сцене форума "Россия - страна возможностей" стал героем множества фотожаб, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Пользователи сети с помощью фоторедакторов размещают на фото с упавшим Лавровым сидящего верхом на нем президента РФ Владимира Путина, а также изображают дипломата упавшим возле кучи мусора и рекламного бигборда про путинские выборы.

Напомним, инцидент с падением Лаврова произошел 15 марта перед лекцией "Мир: возможности для России", во время которой российский дипломат отвечал на вопросы участников.

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"Споткнулся! Хорошо, что на ступеньке, а не на дипломатическом фронте!" – прокомментировал свое падение сам Лавров.

Соцсети отреагировали забавными фотожабами на падение Лаврова
Соцсети отреагировали забавными фотожабами на падение Лаврова
Соцсети отреагировали забавными фотожабами на падение Лаврова
Соцсети отреагировали забавными фотожабами на падение Лаврова
Соцсети отреагировали забавными фотожабами на падение Лаврова
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 Теги: Лавров, фотожабы

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Сегодня, 03:14 » Автор: Татьяна Ларина
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