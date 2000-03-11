Раздел: Курьезы
Соцсети отреагировали забавными фотожабами на падение Лаврова
Инцидент с падением Лаврова произошел 15 марта
Министр иностранных дел России Сергей Лавров после своего падения на сцене форума "Россия - страна возможностей" стал героем множества фотожаб, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Пользователи сети с помощью фоторедакторов размещают на фото с упавшим Лавровым сидящего верхом на нем президента РФ Владимира Путина, а также изображают дипломата упавшим возле кучи мусора и рекламного бигборда про путинские выборы.
Напомним, инцидент с падением Лаврова произошел 15 марта перед лекцией "Мир: возможности для России", во время которой российский дипломат отвечал на вопросы участников.
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"Споткнулся! Хорошо, что на ступеньке, а не на дипломатическом фронте!" – прокомментировал свое падение сам Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров после своего падения на сцене форума "Россия - страна возможностей" стал героем множества фотожаб, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Пользователи сети с помощью фоторедакторов размещают на фото с упавшим Лавровым сидящего верхом на нем президента РФ Владимира Путина, а также изображают дипломата упавшим возле кучи мусора и рекламного бигборда про путинские выборы.
Напомним, инцидент с падением Лаврова произошел 15 марта перед лекцией "Мир: возможности для России", во время которой российский дипломат отвечал на вопросы участников.
Читайте также: Опять на коленях: Лавров знатно оконфузился на сцене
"Споткнулся! Хорошо, что на ступеньке, а не на дипломатическом фронте!" – прокомментировал свое падение сам Лавров.
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