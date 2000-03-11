Раздел: Курьезы
Фокусник из Малайзии установил забавный рекорд
Такого вы еще не видели.
Малазийские фокусники Эйвери Чин и Сильвия Лим представили быстрое шоу с переодеванием, в ходе которого девушка переоделась 16 раз. Ранее дуэт попадал в Книгу рекордов Гиннеса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.
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Малазийские фокусники Эйвери Чин и Сильвия Лим представили быстрое шоу с переодеванием, в ходе которого девушка переоделась 16 раз. Ранее дуэт попадал в Книгу рекордов Гиннеса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.
Читайте также: Голливудский актер установил мировой рекорд
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