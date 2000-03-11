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Раздел: Курьезы  
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Фокусник из Малайзии установил забавный рекорд

Фокусник из Малайзии установил забавный рекорд Такого вы еще не видели.

Малазийские фокусники Эйвери Чин и Сильвия Лим представили быстрое шоу с переодеванием, в ходе которого девушка переоделась 16 раз. Ранее дуэт попадал в Книгу рекордов Гиннеса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.

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 Теги: фокусник, рекорд

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Сегодня, 10:38 » Автор: Анна Мартынова
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