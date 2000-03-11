Раздел: Курьезы
Сработало: американец вместо резюме зачитал работодателю веселый рэп
Креатив на лицо.
Копирайтер из США очень хотел работать над продвижением любимого бренда, но не хотел, чтобы его резюме затерялось среди тысяч таких же. И он нашел выход: записал клип, в котором бодро зачитывает рэп о том, почему его обязательно нужно взять на работу. Видео стало вирусным, и за него болело множество зрителей, но главное — затея сработала: мужчина получил именно ту должность, на которую хотел попасть, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Чейз Зрит — копирайтер из Далласа (штат Техас), понял, на какую работу он хочет попасть больше всего. Это была работа в нью-йоркском подразделении рекламного агентства Wieden + Kennedy, которое занимается, среди прочего, продвижением напитка Sprite. Но Чейз понимал, что если он просто отправит резюме, то шанс, что его хотя бы прочтут, невелик. И он нашёл креативное решение: записать письмо и резюме в виде рэпа.
Как рассказало издание Adweek, это был основной и единственный план Чейза по получению этой работы. На написание текста ушла пара дней, на той же неделе он записал аудиоряд, а затем вместе со своим другом Джереми Бартелом (он выступил в качестве режиссёра) снял яркий и психоделичный, но очень запоминающийся клип.
В клипе Чейз передвигается на ховерборде по Далласу и его окрестностям в ярком облачении цветов, которые ассоциируются со "Спрайтом" — зеленого и желтого. Цветовая схема наряда периодически менялась: в одних кадрах на Чейзе зеленый пиджак и лимон на цепи, а в других пиджак желтый, а на цепи — лайм. При этом он зачитывает строчки о своих навыках и о том, с какими именно видами работ способен справиться — от генерации идей до непосредственного привлечения аудитории к бренду в соцсетях.
В середине клипа есть сцена, в которой две женщины поливают Чейза "Спрайтом" из больших бутылок. Костюмы на нем и его помощницах продолжают "переключаться". В этой части видео он объясняет, что у него нет жены и детей, а значит он сможет без проблем переехать в Нью-Йорк и работать хоть всю ночь.
На Vimeo клип посмотрели уже 753 тысячи раз, но главное — его увидели сотрудники компании W+K, которым Чейз его отправил. По его словам, их ответ прозвучал максимально лестно.
В апреле копирайтер приступит к новой работе в Нью-Йорке. Необычное послание Чейза похвалил даже креативный директор W+K, Джимм Лассер. По его словам, зачастую работодатели уделяют слишком много внимания формальностям и не замечают креативность и энтузиазм кандидата.
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Очень впечатлило то, как он двигался на ховерборде и читал рэп одновременно. Он также показал мастерство обращения с цветовой палитрой "Спрайта".
Копирайтер из США очень хотел работать над продвижением любимого бренда, но не хотел, чтобы его резюме затерялось среди тысяч таких же. И он нашел выход: записал клип, в котором бодро зачитывает рэп о том, почему его обязательно нужно взять на работу. Видео стало вирусным, и за него болело множество зрителей, но главное — затея сработала: мужчина получил именно ту должность, на которую хотел попасть, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Чейз Зрит — копирайтер из Далласа (штат Техас), понял, на какую работу он хочет попасть больше всего. Это была работа в нью-йоркском подразделении рекламного агентства Wieden + Kennedy, которое занимается, среди прочего, продвижением напитка Sprite. Но Чейз понимал, что если он просто отправит резюме, то шанс, что его хотя бы прочтут, невелик. И он нашёл креативное решение: записать письмо и резюме в виде рэпа.
Как рассказало издание Adweek, это был основной и единственный план Чейза по получению этой работы. На написание текста ушла пара дней, на той же неделе он записал аудиоряд, а затем вместе со своим другом Джереми Бартелом (он выступил в качестве режиссёра) снял яркий и психоделичный, но очень запоминающийся клип.
В клипе Чейз передвигается на ховерборде по Далласу и его окрестностям в ярком облачении цветов, которые ассоциируются со "Спрайтом" — зеленого и желтого. Цветовая схема наряда периодически менялась: в одних кадрах на Чейзе зеленый пиджак и лимон на цепи, а в других пиджак желтый, а на цепи — лайм. При этом он зачитывает строчки о своих навыках и о том, с какими именно видами работ способен справиться — от генерации идей до непосредственного привлечения аудитории к бренду в соцсетях.
В середине клипа есть сцена, в которой две женщины поливают Чейза "Спрайтом" из больших бутылок. Костюмы на нем и его помощницах продолжают "переключаться". В этой части видео он объясняет, что у него нет жены и детей, а значит он сможет без проблем переехать в Нью-Йорк и работать хоть всю ночь.
На Vimeo клип посмотрели уже 753 тысячи раз, но главное — его увидели сотрудники компании W+K, которым Чейз его отправил. По его словам, их ответ прозвучал максимально лестно.
В апреле копирайтер приступит к новой работе в Нью-Йорке. Необычное послание Чейза похвалил даже креативный директор W+K, Джимм Лассер. По его словам, зачастую работодатели уделяют слишком много внимания формальностям и не замечают креативность и энтузиазм кандидата.
Читайте также: В России обвиняемый зачитал рэп вместо последнего слова. Видео
Очень впечатлило то, как он двигался на ховерборде и читал рэп одновременно. Он также показал мастерство обращения с цветовой палитрой "Спрайта".
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