Раздел: Курьезы
Прикольные твиты от людей со странной логикой
Пять минут отличного настроения.
Юмор — отличное психологическое оружие против плохого настроения, проблем и неудач. И вы везунчик, если окружены людьми, которые отточили свои навыки в этом «деле» до совершенства. Ведь именно они могут порой такое сказануть, что весь остаток дня только и остается, что ходить, вспоминать эту глупость и хихикать про себя как ненормальный. Как они это делают — тайна, покрытая мраком, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы предлагаем на примере 15 твитов от гениев тончайшего юмора попытаться выявить механизм создания шутки на миллион. Вместе мы обязательно докопаемся до истины и попутно вдоволь насмеемся.
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Юмор — отличное психологическое оружие против плохого настроения, проблем и неудач. И вы везунчик, если окружены людьми, которые отточили свои навыки в этом «деле» до совершенства. Ведь именно они могут порой такое сказануть, что весь остаток дня только и остается, что ходить, вспоминать эту глупость и хихикать про себя как ненормальный. Как они это делают — тайна, покрытая мраком, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы предлагаем на примере 15 твитов от гениев тончайшего юмора попытаться выявить механизм создания шутки на миллион. Вместе мы обязательно докопаемся до истины и попутно вдоволь насмеемся.
Читайте также: Необычные рынки в разных странах мира. Фото
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