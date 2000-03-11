Раздел: Курьезы
Сеть в восторге от овчарки, «усыновившей» маленького леопарда
Уникальное явление.
Во владивостокском зоопарке "Садгород" среднеазиатская овчарка взяла "на воспитание" котенка леопарда, передает Хроника.инфо со ссылкой на bagnet.org.
В зверинце рассказали, что овчарка Эльза, несмотря на свои размеры и силу, "бережно выгуливает" леопардессу Милашу.
Сейчас Милаше всего пять месяцев. Он была рождена от пары леопардов Влада и Алены.
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Среднеазиатская овчарка Эльза попала в зоопарк осенью 2017 года. Она должна была составить компанию новому обитателю зверинца — двухмесячной львице Астра. Звери подружились и с тех пор живут в одном вольере.
Во владивостокском зоопарке "Садгород" среднеазиатская овчарка взяла "на воспитание" котенка леопарда, передает Хроника.инфо со ссылкой на bagnet.org.
В зверинце рассказали, что овчарка Эльза, несмотря на свои размеры и силу, "бережно выгуливает" леопардессу Милашу.
Сейчас Милаше всего пять месяцев. Он была рождена от пары леопардов Влада и Алены.
Читайте также: Сладкая парочка: Сеть в восторге от овчарки, подружившейся с совой
Среднеазиатская овчарка Эльза попала в зоопарк осенью 2017 года. Она должна была составить компанию новому обитателю зверинца — двухмесячной львице Астра. Звери подружились и с тех пор живут в одном вольере.
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