» » Сеть в восторге от овчарки, «усыновившей» маленького леопарда
Раздел: Курьезы  
0

Сеть в восторге от овчарки, «усыновившей» маленького леопарда

Сеть в восторге от овчарки, «усыновившей» маленького леопардаУникальное явление.

Во владивостокском зоопарке "Садгород" среднеазиатская овчарка взяла "на воспитание" котенка леопарда, передает Хроника.инфо со ссылкой на bagnet.org.

В зверинце рассказали, что овчарка Эльза, несмотря на свои размеры и силу, "бережно выгуливает" леопардессу Милашу.

Сейчас Милаше всего пять месяцев. Он была рождена от пары леопардов Влада и Алены.

Читайте также: Сладкая парочка: Сеть в восторге от овчарки, подружившейся с совой

Среднеазиатская овчарка Эльза попала в зоопарк осенью 2017 года. Она должна была составить компанию новому обитателю зверинца — двухмесячной львице Астра. Звери подружились и с тех пор живут в одном вольере.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: овчарка, леопард

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:40 » Автор: Анна Мартынова
     1961
     0

Похожие новости по теме

Сладкая парочка: Сеть в восторге от овчарки, подружившейся с совой Сладкая парочка: Сеть в восторге от овчарки, подружившейся с совой

Эта парочка поднимет вам настроение.

Мэром канадского городка может стать овчарка Мэром канадского городка может стать овчарка

У собаки немало сторонников.

Бык и овчарка решили поиграть в футбол, Сеть хохочет Бык и овчарка решили поиграть в футбол, Сеть хохочет

Благодаря сразу двум четвероногим о товарищеском матче кипрского АЕЛа и болгарского Ботева узнали многие.

Хит Сети: эпическая драка овчарки и кенгуру Хит Сети: эпическая драка овчарки и кенгуру

Собаку и кенгуру разнял сотрудник полиции.

Прикол дня: овчарка, испугавшаяся игрушечного тигра Прикол дня: овчарка, испугавшаяся игрушечного тигра

В сети появилось видео, как хозяева немецкой овчарки решили разыграть любимого пса, положив рядом с ним игрушечного тигра.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх