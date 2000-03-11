Смешные фотки, от которых звезды хотели бы избавиться

Никто не идеален.



На страницах глянца, обложках альбомов и в рекламах звезды всегда великолепны. Но вот в жизни все не продумаешь и иногда случаются конфузы. Представляем подборку фотографий, где звезды сумели рассмешить зал, хотя и не планировали этого, передает



Бритни Спирз



Пышные формы – это неплохо, но не когда на тебе костюм в облипку. Прямо во время выступления на Бритни разошелся её наряд. Один из танцоров попытался что-то исправить, но это было безнадежно.









Мадонна



Для церемонии вручения наград Brit Awards певица выбрала стильный длинный плащ. Во время её выступления один из танцоров должен был эффектно сдернуть накидку с Мадонны. Но ничего не вышло, потому что певице слишком туго затянули пояс. Поэтому при резким одергивании певица неуклюже завалилась. В общем, номер получился всё-таки незабываемым.







Кристина Агилера



Обратите внимание на ноги певицы во время выступления на концерте памяти по случаю прощания с соул-певицей Эттой Джеймс.







Только во время выступления Агилера заметила, что её ноги испачканы струйками чего-то странного. Она попыталась вытереть грязь рукавом пиджака, но это не помогло. Может, это был лосьон, а может, что-то другое, остается только догадываться.







Ники Минаж



На своих выступлениях певица танцует очень откровенно, крутит своими формами и размахивает ногами.







Но к сожалению, такой танец вызвал много насмешек у зрителей, а не восторг. Слишком комично и неестественно смотрится пятая точка Ники в таком ракурсе. Некоторые заподозрили её в ношении фейковых ягодиц.







Джастин Бибер



Да-да, у этого идеального мальчика произошел такой конфуз, о котором он бы точно хотел забыть.







Прямо во время выступления Бибера стошнило на сцену, благо он успел отвернуться от зрителей. Самое забавное, фонограмма продолжала петь, а подтанцовка выступать, словно ничего не происходит.







Бейонсе



Звездам часто приходится выступать не в самых удобных костюмах. Так вот и Бейонсе не смогла уследить за нарядом по время выступления, обнажив всё, что скрыто.







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Лолита Милявская



Лолиту мы оставили на десерт. Страсть звезды к вычурным нарядам известна давно, она любит надевать что-то короткое, обтягивающее и не совсем уместное. Да и чувствует она себя всегда вполне раскованно, поэтому светит всем, чем ни попадя.









Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter На страницах глянца, обложках альбомов и в рекламах звезды всегда великолепны. Но вот в жизни все не продумаешь и иногда случаются конфузы. Представляем подборку фотографий, где звезды сумели рассмешить зал, хотя и не планировали этого, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф Пышные формы – это неплохо, но не когда на тебе костюм в облипку. Прямо во время выступления на Бритни разошелся её наряд. Один из танцоров попытался что-то исправить, но это было безнадежно.Для церемонии вручения наград Brit Awards певица выбрала стильный длинный плащ. Во время её выступления один из танцоров должен был эффектно сдернуть накидку с Мадонны. Но ничего не вышло, потому что певице слишком туго затянули пояс. Поэтому при резким одергивании певица неуклюже завалилась. В общем, номер получился всё-таки незабываемым.Обратите внимание на ноги певицы во время выступления на концерте памяти по случаю прощания с соул-певицей Эттой Джеймс.Только во время выступления Агилера заметила, что её ноги испачканы струйками чего-то странного. Она попыталась вытереть грязь рукавом пиджака, но это не помогло. Может, это был лосьон, а может, что-то другое, остается только догадываться.На своих выступлениях певица танцует очень откровенно, крутит своими формами и размахивает ногами.Но к сожалению, такой танец вызвал много насмешек у зрителей, а не восторг. Слишком комично и неестественно смотрится пятая точка Ники в таком ракурсе. Некоторые заподозрили её в ношении фейковых ягодиц.Да-да, у этого идеального мальчика произошел такой конфуз, о котором он бы точно хотел забыть.Прямо во время выступления Бибера стошнило на сцену, благо он успел отвернуться от зрителей. Самое забавное, фонограмма продолжала петь, а подтанцовка выступать, словно ничего не происходит.Звездам часто приходится выступать не в самых удобных костюмах. Так вот и Бейонсе не смогла уследить за нарядом по время выступления, обнажив всё, что скрыто.Лолиту мы оставили на десерт. Страсть звезды к вычурным нарядам известна давно, она любит надевать что-то короткое, обтягивающее и не совсем уместное. Да и чувствует она себя всегда вполне раскованно, поэтому светит всем, чем ни попадя.



