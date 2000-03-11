» » Смешные фотки, от которых звезды хотели бы избавиться
Раздел: Курьезы  
0

Смешные фотки, от которых звезды хотели бы избавиться

Смешные фотки, от которых звезды хотели бы избавитьсяНикто не идеален.

На страницах глянца, обложках альбомов и в рекламах звезды всегда великолепны. Но вот в жизни все не продумаешь и иногда случаются конфузы. Представляем подборку фотографий, где звезды сумели рассмешить зал, хотя и не планировали этого, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Бритни Спирз

Пышные формы – это неплохо, но не когда на тебе костюм в облипку. Прямо во время выступления на Бритни разошелся её наряд. Один из танцоров попытался что-то исправить, но это было безнадежно.

Смешные фотки, от которых звезды хотели бы избавиться
Смешные фотки, от которых звезды хотели бы избавиться


Мадонна

Для церемонии вручения наград Brit Awards певица выбрала стильный длинный плащ. Во время её выступления один из танцоров должен был эффектно сдернуть накидку с Мадонны. Но ничего не вышло, потому что певице слишком туго затянули пояс. Поэтому при резким одергивании певица неуклюже завалилась. В общем, номер получился всё-таки незабываемым.

Смешные фотки, от которых звезды хотели бы избавиться


Кристина Агилера

Обратите внимание на ноги певицы во время выступления на концерте памяти по случаю прощания с соул-певицей Эттой Джеймс.

Смешные фотки, от которых звезды хотели бы избавиться


Только во время выступления Агилера заметила, что её ноги испачканы струйками чего-то странного. Она попыталась вытереть грязь рукавом пиджака, но это не помогло. Может, это был лосьон, а может, что-то другое, остается только догадываться.

Смешные фотки, от которых звезды хотели бы избавиться


Ники Минаж

На своих выступлениях певица танцует очень откровенно, крутит своими формами и размахивает ногами.

Смешные фотки, от которых звезды хотели бы избавиться


Но к сожалению, такой танец вызвал много насмешек у зрителей, а не восторг. Слишком комично и неестественно смотрится пятая точка Ники в таком ракурсе. Некоторые заподозрили её в ношении фейковых ягодиц.

Смешные фотки, от которых звезды хотели бы избавиться


Джастин Бибер

Да-да, у этого идеального мальчика произошел такой конфуз, о котором он бы точно хотел забыть.

Смешные фотки, от которых звезды хотели бы избавиться


Прямо во время выступления Бибера стошнило на сцену, благо он успел отвернуться от зрителей. Самое забавное, фонограмма продолжала петь, а подтанцовка выступать, словно ничего не происходит.

Смешные фотки, от которых звезды хотели бы избавиться


Бейонсе

Звездам часто приходится выступать не в самых удобных костюмах. Так вот и Бейонсе не смогла уследить за нарядом по время выступления, обнажив всё, что скрыто.

Смешные фотки, от которых звезды хотели бы избавиться


Читайте также: Смешные фотки турпоездок, в которых что-то пошло не так

Лолита Милявская

Лолиту мы оставили на десерт. Страсть звезды к вычурным нарядам известна давно, она любит надевать что-то короткое, обтягивающее и не совсем уместное. Да и чувствует она себя всегда вполне раскованно, поэтому светит всем, чем ни попадя.

Смешные фотки, от которых звезды хотели бы избавиться
Смешные фотки, от которых звезды хотели бы избавиться
Смешные фотки, от которых звезды хотели бы избавиться

Смешные фотки, от которых звезды хотели бы избавиться
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: звезды, приколы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:40 » Автор: Анна Мартынова
     890
     0

Похожие новости по теме

Смешные фотки политиков, о которых они предпочли бы забыть Смешные фотки политиков, о которых они предпочли бы забыть

Они тоже умеют веселиться.

Смешные фотки турпоездок, в которых что-то пошло не так Смешные фотки турпоездок, в которых что-то пошло не так

Не о таком отпуске они мечтали.

Известные рокеры развеселили конфузом во время выступления Известные рокеры развеселили конфузом во время выступления

Легендарная американская хард-рок группа Guns N 'Roses сконфузилась во время выступления в столице Австралии.

Известный российский певец оконфузился во время выступления Известный российский певец оконфузился во время выступления

Певца подвели слишком узкие брюки.

Россияне заряжали воду во время выступления Путина Россияне заряжали воду во время выступления Путина

В момент речи своего президента россияне впитывали исходящую «энергетику».


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх