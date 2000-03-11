Раздел: Курьезы
Забавные собаки, не ожидавшие скорого возвращения хозяев
Вот это неожиданность.
Вот так неожиданность! Внезапное возвращение хозяина застало четвероногих хулиганов врасплох, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Вот так неожиданность! Внезапное возвращение хозяина застало четвероногих хулиганов врасплох, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
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