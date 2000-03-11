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Раздел: Курьезы  
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«День молчания»: выборы в России высмеяли свежей карикатурой

«День молчания»: выборы в России высмеяли свежей карикатуройНовая работа Сергея Елкина.

Известный российский художник Сергей Елкин в новой карикатуре высмеял предстоящие президентские выборы в Российской Федерации, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Соответствующий рисунок опубликован на его странице в Facebook.

Так, на картинке размещена надпись "Почтим эти выборы днем молчания".

Стоит отметить, что карикатуру активно комментируют в сети.

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"Не время ещё", "Не чокаясь", "R.I.P", "Молчание - знак согласия", "О выборах либо хорошо, либо никак", "Вы - рабы Путина", - пишут в интернете.

«День молчания»: выборы в России высмеяли свежей карикатурой
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 Теги: карикатура, Елкин

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Сегодня, 10:19 » Автор: Анна Мартынова
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