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«День молчания»: выборы в России высмеяли свежей карикатурой
Новая работа Сергея Елкина.
Известный российский художник Сергей Елкин в новой карикатуре высмеял предстоящие президентские выборы в Российской Федерации, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующий рисунок опубликован на его странице в Facebook.
Так, на картинке размещена надпись "Почтим эти выборы днем молчания".
Стоит отметить, что карикатуру активно комментируют в сети.
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"Не время ещё", "Не чокаясь", "R.I.P", "Молчание - знак согласия", "О выборах либо хорошо, либо никак", "Вы - рабы Путина", - пишут в интернете.
Известный российский художник Сергей Елкин в новой карикатуре высмеял предстоящие президентские выборы в Российской Федерации, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующий рисунок опубликован на его странице в Facebook.
Так, на картинке размещена надпись "Почтим эти выборы днем молчания".
Стоит отметить, что карикатуру активно комментируют в сети.
Читайте также: Российские выборы высмеяли свежей карикатурой
"Не время ещё", "Не чокаясь", "R.I.P", "Молчание - знак согласия", "О выборах либо хорошо, либо никак", "Вы - рабы Путина", - пишут в интернете.
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