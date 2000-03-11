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Раздел: Курьезы  
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Жителей Бостона переполошил гигантский НЛО

Жителей Бостона переполошил гигантский НЛООбъект засняли на видео.

На видеохостинге YouTube появилось видео, как над Бостоном зависло гигантское НЛО. Автором ролика стал водитель, который двигался по заснеженной трассе, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

На кадрах записи отчетливо виден некий летающий объект внушительных размеров, внешний вид которого соответствовал классическим представлениям об НЛО. Аппарат медленно двигался из стороны в сторону, как бы изучая местность. При приближенной съемке видно, что у объекта есть иллюминаторы.

Примечательно, что тот день в западной части Соединенных Штатов прошли обильные снегопады, отчего видимость была недостаточно хорошей.

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В результате в соцсетях развернулись споры. Так, опытные уфологи пока не дали своих комментариев, а скептически настроенные пользователи уверяют, что это подделка.

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 Теги: НЛО, видео

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Сегодня, 12:04 » Автор: Анна Мартынова
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