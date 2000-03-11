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Медведь, пытающийся почесать спинку, стал звездой YouTube

Медведь, пытающийся почесать спинку, стал звездой YouTubeВидео набирает популярность.

В сети появилось видео, на котором видно, как медведь взобрался на крышу деревянного домика и пытается потереть себе "спинку", передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

Забавное видео опубликовали в Facebook сотрудники Центра реабилитации диких животных Галицкого НПП (Eco-Halych: Wildlife Rehab).

"Известно, что медведи наносят на деревья метки – царапают кору или трутся спиной о стволы, оставляя на них клочья шерсти".

Некоторые ученые считают, что чесание о деревья помогает животным избавляться от клещей и блох. Но есть версия, что вытирая своей шкурой смолу с дерева, медведь таким образом спасается от комаров.

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Однако, самым распространенным мнением является то, что животное метит свою территорию.

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 Теги: медведь, видео

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Сегодня, 13:31 » Автор: Анна Мартынова
     2011
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