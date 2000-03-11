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Раздел: Курьезы  
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В Сети потешаются над странной «весенней» погодой

В Сети потешаются над странной «весенней» погодойМарт не радует теплом.

Ко всему, что происходит вокруг психологи рекомендуют относиться с иронией и смотреть на вещи позитивно. Пусть сегодня еще плохая погода, но уже завтра на небе может появиться яркое солнышко, которое будет согревать нас своим теплом, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.

Погода в марте - всегда не очень... В этом году ничего особого не изменилось и по всей стране идет снег или сильный дождь. Именно в такое время приколы о весенней погодке наиболее актуальны.

Не хотите выходить из дома? Тогда СобКор предлагает провести несколько минут вашего времени с пользой для души - посмотреть подборку прикольных шуток, составленных теми людьми, которые явно не довольны тем, какая в начале весны бывает погода.

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Приятного просмотра и отличного настроения!

В Сети потешаются над странной «весенней» погодой
В Сети потешаются над странной «весенней» погодой
В Сети потешаются над странной «весенней» погодой
В Сети потешаются над странной «весенней» погодой
В Сети потешаются над странной «весенней» погодой
В Сети потешаются над странной «весенней» погодой
В Сети потешаются над странной «весенней» погодой
В Сети потешаются над странной «весенней» погодой
В Сети потешаются над странной «весенней» погодой
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 Теги: погода, приколы

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Сегодня, 15:26 » Автор: Анна Мартынова
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