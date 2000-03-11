» » Собака придумала оригинальный способ просить у хозяйки мясо
Раздел: Курьезы  
0

Собака придумала оригинальный способ просить у хозяйки мясо

Собака придумала оригинальный способ просить у хозяйки мясоЛабрадоры - невероятные создания.

Жительница Ланкашира (Великобритания) опубликовала в интернете забавный видеоролик, главным героем которого стал её лабрадор, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Как и многие другие собаки, 12-летний пёс очень любит лакомства из мяса и ненавидит принимать лекарства.

Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать

Написав на бумажках слова "да" и "нет", хозяйка спрашивает любимца, что ему хотелось бы получить, и лабрадор безошибочно выбирает правильные бумажки, чтобы полакомиться мясом и отказаться от лекарства.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: собака, мясо

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:16 » Автор: Анна Мартынова
     2592
     0

Похожие новости по теме

Находчивая собака придумала оригинальный способ привлечь внимание хозяйки Находчивая собака придумала оригинальный способ привлечь внимание хозяйки

Домашний питомец Салли прикинулась заболевшей, чтобы обратить на себя внимание хозяйки.

Новая звезда Сети: австралийский лабрадор устроил погоню за акулой Новая звезда Сети: австралийский лабрадор устроил погоню за акулой

Догнать акулу смелой собаке не удалось.

Пес очень смешно отказывается глотать лекарства Пес очень смешно отказывается глотать лекарства

Собака микстуру не выпил, но рассмешил до слез.

Вот это аппетит: лабрадор съел восемь пар нижнего белья и закусил бинтом Вот это аппетит: лабрадор съел восемь пар нижнего белья и закусил бинтом

Собак, знаете ли, опасно не кормить!

Смешно до слез: этот лабрадор случайно стал спортсменом Смешно до слез: этот лабрадор случайно стал спортсменом

В Шотландии лабрадор освоил новый вид спорта всей видимости неожиданно даже для самого себя.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх