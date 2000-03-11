Раздел: Курьезы
Собака придумала оригинальный способ просить у хозяйки мясо
Лабрадоры - невероятные создания.
Жительница Ланкашира (Великобритания) опубликовала в интернете забавный видеоролик, главным героем которого стал её лабрадор, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как и многие другие собаки, 12-летний пёс очень любит лакомства из мяса и ненавидит принимать лекарства.
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Написав на бумажках слова "да" и "нет", хозяйка спрашивает любимца, что ему хотелось бы получить, и лабрадор безошибочно выбирает правильные бумажки, чтобы полакомиться мясом и отказаться от лекарства.
Жительница Ланкашира (Великобритания) опубликовала в интернете забавный видеоролик, главным героем которого стал её лабрадор, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как и многие другие собаки, 12-летний пёс очень любит лакомства из мяса и ненавидит принимать лекарства.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Написав на бумажках слова "да" и "нет", хозяйка спрашивает любимца, что ему хотелось бы получить, и лабрадор безошибочно выбирает правильные бумажки, чтобы полакомиться мясом и отказаться от лекарства.
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