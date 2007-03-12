Раздел: Курьезы
"Выборы" Путина в России: Квартал 95 развеселил забавным номером
Видео миниатюры была опубликована на сайте YouTube.
Комики "Квартала" в шуточной форме показали, как выглядит российский избирательный участок, на котором на выборах победу одержал не нынешний президент Владимир Путин, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Видео миниатюры была опубликована на сайте YouTube.
"Ни для кого не секрет, что на днях в России состоятся выборы Путина Российской Федерации. Представьте: Один из избирательных участков, где после подсчета бюллетеней оказалось, что победил далеко не Путин", - говорится в превью к номеру.
Члены избирательной комиссии пребывают в стрессовом состоянии из-за результатов и пытаются исправить "ошибочные" результаты, решаясь на фальсификации.
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Напомним, что сегодня в России проходят выборы президента России, на которых безоговорочным фаворитом является нынешний глава государства Владимир Путин. На избирательных участках уже замечены фальсификации.
Комики "Квартала" в шуточной форме показали, как выглядит российский избирательный участок, на котором на выборах победу одержал не нынешний президент Владимир Путин, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Видео миниатюры была опубликована на сайте YouTube.
"Ни для кого не секрет, что на днях в России состоятся выборы Путина Российской Федерации. Представьте: Один из избирательных участков, где после подсчета бюллетеней оказалось, что победил далеко не Путин", - говорится в превью к номеру.
Члены избирательной комиссии пребывают в стрессовом состоянии из-за результатов и пытаются исправить "ошибочные" результаты, решаясь на фальсификации.
Читайте также: Квартал 95 развеселил номером о переменах в Украине
Напомним, что сегодня в России проходят выборы президента России, на которых безоговорочным фаворитом является нынешний глава государства Владимир Путин. На избирательных участках уже замечены фальсификации.
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