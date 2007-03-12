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Раздел: Курьезы  
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Милый воришка-енот покорил пользователей Сети

Милый воришка-енот покорил пользователей СетиКажется, люди не против поделиться.

Меняя родной лес на огни большого города, проворный енот даже не догадывался, как легко отбирать пищу у людей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости N

Ты им лезешь в тарелку, а они смеются и считают тебя милым.

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Кажется, это не последний криминал с участием симпатичного гопника.

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 Теги: енот, животные

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Сегодня, 11:50 » Автор: Татьяна Ларина
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