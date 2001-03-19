Раздел: Курьезы
Каблуки и выборы: свежая карикатура на Путина
Вечная тема для шуток.
В сети появились карикатуры, высмеивающие результаты выборов президента в России, лидером которых предсказуемо стал Владимир Путин, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Художник Андрей Петренко на странице проекта kE? в Twitter опубликовал картинку, на которой Путин празднует победу.
"Победить Путина смог только Путин, он и не таких побеждал..." - говорится в комментарии к карикатуре.
Читайте также: «Вот это интрига»: свежая карикатура на выборы в России
Карикатурист Сергей Елкин в свою очередь посмеялся над тем, как Путин подчеркивает свое величие – при помощи каблуков. Он поделился своим видением выборов Путина в России.
В сети появились карикатуры, высмеивающие результаты выборов президента в России, лидером которых предсказуемо стал Владимир Путин, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Художник Андрей Петренко на странице проекта kE? в Twitter опубликовал картинку, на которой Путин празднует победу.
"Победить Путина смог только Путин, он и не таких побеждал..." - говорится в комментарии к карикатуре.
Читайте также: «Вот это интрига»: свежая карикатура на выборы в России
Карикатурист Сергей Елкин в свою очередь посмеялся над тем, как Путин подчеркивает свое величие – при помощи каблуков. Он поделился своим видением выборов Путина в России.
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