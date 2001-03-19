Раздел: Курьезы
В Сети высмеяли Путина в образе Брежнева
Свежая карикатура на Путина.
В сети показали карикатуру, на которой изображен президент России Владимир Путин, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Правда, на этой картинке его очень сложно отличить от главы СССР Леонида Брежнева.
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Карикатуру показали в Twitter сообщества "МИД России" по случаю появления итогов президентских выборов в России, на которых побеждает Путин.
"Добро пожаловать в СССР", - подписан рисунок.
В сети показали карикатуру, на которой изображен президент России Владимир Путин, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Правда, на этой картинке его очень сложно отличить от главы СССР Леонида Брежнева.
Читайте также: "Ждем новых откровений": в сети жестко высмеяли Путина
Карикатуру показали в Twitter сообщества "МИД России" по случаю появления итогов президентских выборов в России, на которых побеждает Путин.
"Добро пожаловать в СССР", - подписан рисунок.
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