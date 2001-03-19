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Раздел: Курьезы  
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В Сети высмеяли Путина в образе Брежнева

В Сети высмеяли Путина в образе БрежневаСвежая карикатура на Путина.

В сети показали карикатуру, на которой изображен президент России Владимир Путин, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

Правда, на этой картинке его очень сложно отличить от главы СССР Леонида Брежнева.

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Карикатуру показали в Twitter сообщества "МИД России" по случаю появления итогов президентских выборов в России, на которых побеждает Путин.

"Добро пожаловать в СССР", - подписан рисунок.

В Сети высмеяли Путина в образе Брежнева
В Сети высмеяли Путина в образе Брежнева
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 Теги: Путин, Брежнев

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Сегодня, 11:45 » Автор: Анна Мартынова
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