Раздел: Курьезы
Мороженное от похмелья: корейцы придумали новое средство от последствий застолья
Чего только не придумают.
Сеть продуктовых магазинов в Южной Корее начала продавать мороженое, которое лечит похмелье. Оно называется Gyeondyo-bar (в переводе -«держись»), передает Хроника.инфо со ссылкой на realist.online.
Мороженое сверху покрыто фруктовой оболочкой со вкусом грейпфрута, а внутри содержит небольшое количество сока из плодов конфетного дерева, которое еще называют изюмным.
Целебные свойства сока из плодов изюмного дерева открыли еще в XVII веке. С тех пор он стал традиционным средством лечения симптомов похмелья.
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«Gyeondyo-bar облегчит жизнь тех, кому нужно с утра идти на работу с тяжелой головой. Наше мороженое спасает от последствий ночных пьянок — и вам больше не придется страдать весь день от ужасного похмелья», — говорят представители магазина.
Сеть продуктовых магазинов в Южной Корее начала продавать мороженое, которое лечит похмелье. Оно называется Gyeondyo-bar (в переводе -«держись»), передает Хроника.инфо со ссылкой на realist.online.
Мороженое сверху покрыто фруктовой оболочкой со вкусом грейпфрута, а внутри содержит небольшое количество сока из плодов конфетного дерева, которое еще называют изюмным.
Целебные свойства сока из плодов изюмного дерева открыли еще в XVII веке. С тех пор он стал традиционным средством лечения симптомов похмелья.
Читайте также: Как быстро избавиться от похмелья без таблеток
«Gyeondyo-bar облегчит жизнь тех, кому нужно с утра идти на работу с тяжелой головой. Наше мороженое спасает от последствий ночных пьянок — и вам больше не придется страдать весь день от ужасного похмелья», — говорят представители магазина.
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