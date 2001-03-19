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Раздел: Курьезы  
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Мороженное от похмелья: корейцы придумали новое средство от последствий застолья

Мороженное от похмелья: корейцы придумали новое средство от последствий застольяЧего только не придумают.

Сеть продуктовых магазинов в Южной Корее начала продавать мороженое, которое лечит похмелье. Оно называется Gyeondyo-bar (в переводе -«держись»), передает Хроника.инфо со ссылкой на realist.online.

Мороженое сверху покрыто фруктовой оболочкой со вкусом грейпфрута, а внутри содержит небольшое количество сока из плодов конфетного дерева, которое еще называют изюмным.

Целебные свойства сока из плодов изюмного дерева открыли еще в XVII веке. С тех пор он стал традиционным средством лечения симптомов похмелья.

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«Gyeondyo-bar облегчит жизнь тех, кому нужно с утра идти на работу с тяжелой головой. Наше мороженое спасает от последствий ночных пьянок — и вам больше не придется страдать весь день от ужасного похмелья», — говорят представители магазина.
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 Теги: корейцы, похмелье

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Сегодня, 19:39 » Автор: Анна Мартынова
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