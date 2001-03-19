Раздел: Курьезы
Смешные ответы от находчивых детей
Улыбка гарантирована.
О непосредственности детей слагают легенды. А их находчивости позавидует любой взрослый: ей не страшен даже кошмар всех школьников — контрольная. Гениальные ответы в тетрадках подтвердят это на 100 %, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы нашли 14 доказательств того, что детская смекалка — непобедимая вещь. Предлагаем немного поучиться ей у тех, кто проводит в стенах школы большую часть дня (как вы догадались, мы не про учителей).
Я и математика
Шантаж — дело тонкое
Зато честно
Да иди ты, логика
Без вариантов
В школе дали задание нарисовать открытку с поздравлениями
Подождите хвататься за голову: ребенок просто путает буквы «Б» и «Д»
Ну и что тут учителю непонятно?
— Что можно делать в игре, но нельзя в реальной жизни?
— Превращаться в козла.
— Как можно утешить друга, если он получил двойку?
— У меня тоже «два».
— Какая сила на Земле самая мощная?
— Любовь.
Ответ был 0,007 кг
«0, Джеймс Бонд кг».
— Первое, что сделала королева Елизавета II после восхождения на трон, — это...
— Села.
Задание: назовите эти фигуры
«Джейд, Шарлотт, Чарли, София, Хэрриет, Эмили, Мария».
Читайте также: Убойные анекдоты о находчивых евреях и заклятых подругах
Бонус: в выпускных альбомах американские школьники могут оставить любую подпись
О непосредственности детей слагают легенды. А их находчивости позавидует любой взрослый: ей не страшен даже кошмар всех школьников — контрольная. Гениальные ответы в тетрадках подтвердят это на 100 %, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы нашли 14 доказательств того, что детская смекалка — непобедимая вещь. Предлагаем немного поучиться ей у тех, кто проводит в стенах школы большую часть дня (как вы догадались, мы не про учителей).
Я и математика
Шантаж — дело тонкое
Зато честно
Да иди ты, логика
Без вариантов
В школе дали задание нарисовать открытку с поздравлениями
Подождите хвататься за голову: ребенок просто путает буквы «Б» и «Д»
Ну и что тут учителю непонятно?
— Что можно делать в игре, но нельзя в реальной жизни?
— Превращаться в козла.
— Как можно утешить друга, если он получил двойку?
— У меня тоже «два».
— Какая сила на Земле самая мощная?
— Любовь.
Ответ был 0,007 кг
«0, Джеймс Бонд кг».
— Первое, что сделала королева Елизавета II после восхождения на трон, — это...
— Села.
Задание: назовите эти фигуры
«Джейд, Шарлотт, Чарли, София, Хэрриет, Эмили, Мария».
Читайте также: Убойные анекдоты о находчивых евреях и заклятых подругах
Бонус: в выпускных альбомах американские школьники могут оставить любую подпись
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1790
0
Оставьте свой комментарий