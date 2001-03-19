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Раздел: Курьезы  
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Смешные ответы от находчивых детей

Смешные ответы от находчивых детейУлыбка гарантирована.

О непосредственности детей слагают легенды. А их находчивости позавидует любой взрослый: ей не страшен даже кошмар всех школьников — контрольная. Гениальные ответы в тетрадках подтвердят это на 100 %, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы нашли 14 доказательств того, что детская смекалка — непобедимая вещь. Предлагаем немного поучиться ей у тех, кто проводит в стенах школы большую часть дня (как вы догадались, мы не про учителей).

Я и математика

Смешные ответы от находчивых детей


Шантаж — дело тонкое

Смешные ответы от находчивых детей


Зато честно

Смешные ответы от находчивых детей


Да иди ты, логика

Смешные ответы от находчивых детей


Без вариантов

Смешные ответы от находчивых детей


В школе дали задание нарисовать открытку с поздравлениями

Смешные ответы от находчивых детей


Подождите хвататься за голову: ребенок просто путает буквы «Б» и «Д»

Смешные ответы от находчивых детей


Ну и что тут учителю непонятно?

Смешные ответы от находчивых детей


— Что можно делать в игре, но нельзя в реальной жизни?
— Превращаться в козла.

Смешные ответы от находчивых детей


— Как можно утешить друга, если он получил двойку?
— У меня тоже «два».

Смешные ответы от находчивых детей


— Какая сила на Земле самая мощная?
— Любовь.

Смешные ответы от находчивых детей


Ответ был 0,007 кг

Смешные ответы от находчивых детей


«0, Джеймс Бонд кг».

— Первое, что сделала королева Елизавета II после восхождения на трон, — это...
— Села.

Смешные ответы от находчивых детей


Задание: назовите эти фигуры

Смешные ответы от находчивых детей


«Джейд, Шарлотт, Чарли, София, Хэрриет, Эмили, Мария».

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Бонус: в выпускных альбомах американские школьники могут оставить любую подпись

Смешные ответы от находчивых детей
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 Теги: дети, приколы

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Сегодня, 21:39 » Автор: Анна Мартынова
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