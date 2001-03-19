Раздел: Курьезы
«Уже бальзамируется»: Путина сравнили с мумией
В Сети сравнили две фотографии Путина.
Президент России Владимир Путин сильно изменился за последние шесть лет на посту, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
На изменения во внешности Путина указал украинский политолог и блогер Алексей Голобуцкий в своем канале Telegram.
"Первая фотка - это московская Манежная площадь сразу после окончания президентских выборов 2012, а вторая - там же 18 марта 2018. За 6 лет Путин конкретно поплыл от ботокса, изменились черты лица, появился нездоровый блеск, скрючился нос", - написал он.
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"К следующему сроку он окончательно, наверное, превратится в монгола. А ещё через срок его уже будет не отличить от мумии Ленина. На место которого в мавзолее он, очевидно, и метит. А бальзамируется уже по ходу, так сказать..." - добавил Голобуцкий.
Президент России Владимир Путин сильно изменился за последние шесть лет на посту, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
На изменения во внешности Путина указал украинский политолог и блогер Алексей Голобуцкий в своем канале Telegram.
"Первая фотка - это московская Манежная площадь сразу после окончания президентских выборов 2012, а вторая - там же 18 марта 2018. За 6 лет Путин конкретно поплыл от ботокса, изменились черты лица, появился нездоровый блеск, скрючился нос", - написал он.
Читайте также: Швейцарские журналисты сравнили Путина с Муссолини
"К следующему сроку он окончательно, наверное, превратится в монгола. А ещё через срок его уже будет не отличить от мумии Ленина. На место которого в мавзолее он, очевидно, и метит. А бальзамируется уже по ходу, так сказать..." - добавил Голобуцкий.
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