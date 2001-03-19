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Захарченко знатно оконфузился в Крыму

Захарченко знатно оконфузился в КрымуГлаварь боевиков допустил странную ошибку.

Главарь "ДНР" Александр Захарченко, который недавно попал в неловкую ситуацию, застряв в лифте общежития во временно оккупированном Донецке, оконфузился и во время визита в аннексированный Крым, напрочь забыв правила русского языка, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

"В 2014 году Россия сказала нет – унижениям, нет – "поправию" прав (имея ввиду, скорее всего, "попрание", - прим. "Апострофа") и да – гордости, да – уважению к себе как к стране и каждому гражданину Российской Федерации", - сказал Захарченко.

Смотреть видео с 6 минуты



Стоит отметить, что на сайте так называемого "народного совета ДНР" сделали вид, что не заметили ошибку Захарченко и процитировали его уже без ошибки.

Читайте также: Опять на коленях: Лавров знатно оконфузился на сцене

Скрин с сайта так называемого "народного совета ДНР"

Захарченко знатно оконфузился в Крыму
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 Теги: Захарченко, конфуз

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Сегодня, 12:16 » Автор: Анна Мартынова
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