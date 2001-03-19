Раздел: Курьезы
Захарченко знатно оконфузился в Крыму
Главарь боевиков допустил странную ошибку.
Главарь "ДНР" Александр Захарченко, который недавно попал в неловкую ситуацию, застряв в лифте общежития во временно оккупированном Донецке, оконфузился и во время визита в аннексированный Крым, напрочь забыв правила русского языка, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующее видео опубликовано в YouTube.
"В 2014 году Россия сказала нет – унижениям, нет – "поправию" прав (имея ввиду, скорее всего, "попрание", - прим. "Апострофа") и да – гордости, да – уважению к себе как к стране и каждому гражданину Российской Федерации", - сказал Захарченко.
Смотреть видео с 6 минуты
Стоит отметить, что на сайте так называемого "народного совета ДНР" сделали вид, что не заметили ошибку Захарченко и процитировали его уже без ошибки.
Читайте также: Опять на коленях: Лавров знатно оконфузился на сцене
Скрин с сайта так называемого "народного совета ДНР"
Главарь "ДНР" Александр Захарченко, который недавно попал в неловкую ситуацию, застряв в лифте общежития во временно оккупированном Донецке, оконфузился и во время визита в аннексированный Крым, напрочь забыв правила русского языка, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующее видео опубликовано в YouTube.
"В 2014 году Россия сказала нет – унижениям, нет – "поправию" прав (имея ввиду, скорее всего, "попрание", - прим. "Апострофа") и да – гордости, да – уважению к себе как к стране и каждому гражданину Российской Федерации", - сказал Захарченко.
Смотреть видео с 6 минуты
Стоит отметить, что на сайте так называемого "народного совета ДНР" сделали вид, что не заметили ошибку Захарченко и процитировали его уже без ошибки.
Читайте также: Опять на коленях: Лавров знатно оконфузился на сцене
Скрин с сайта так называемого "народного совета ДНР"
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
2035
0
Оставьте свой комментарий