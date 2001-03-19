Раздел: Курьезы
Смешные конфузы строителей, которым пора менять работу
Курьезные ляпы строителей и дизайнеров.
При взгляде на неудачные результаты труда строителей или ремонтников, хочется воскликнуть, откуда же у них руки растут. А ведь такое случается сплошь и рядом. В сегодняшней юмористической подборке 18 адских проделок горе-мастеров, которых нужно держать подальше от серьезных занятий, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
При взгляде на неудачные результаты труда строителей или ремонтников, хочется воскликнуть, откуда же у них руки растут. А ведь такое случается сплошь и рядом. В сегодняшней юмористической подборке 18 адских проделок горе-мастеров, которых нужно держать подальше от серьезных занятий, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
9
0
Оставьте свой комментарий