» » Смешные конфузы строителей, которым пора менять работу
Раздел: Курьезы  
0

Смешные конфузы строителей, которым пора менять работу

Смешные конфузы строителей, которым пора менять работуКурьезные ляпы строителей и дизайнеров.

При взгляде на неудачные результаты труда строителей или ремонтников, хочется воскликнуть, откуда же у них руки растут. А ведь такое случается сплошь и рядом. В сегодняшней юмористической подборке 18 адских проделок горе-мастеров, которых нужно держать подальше от серьезных занятий, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать

Смешные конфузы строителей, которым пора менять работу
Смешные конфузы строителей, которым пора менять работу
Смешные конфузы строителей, которым пора менять работу
Смешные конфузы строителей, которым пора менять работу
Смешные конфузы строителей, которым пора менять работу
Смешные конфузы строителей, которым пора менять работу
Смешные конфузы строителей, которым пора менять работу
Смешные конфузы строителей, которым пора менять работу
Смешные конфузы строителей, которым пора менять работу
Смешные конфузы строителей, которым пора менять работу
Смешные конфузы строителей, которым пора менять работу
Смешные конфузы строителей, которым пора менять работу
Смешные конфузы строителей, которым пора менять работу
Смешные конфузы строителей, которым пора менять работу
Смешные конфузы строителей, которым пора менять работу
Смешные конфузы строителей, которым пора менять работу
Смешные конфузы строителей, которым пора менять работу
Смешные конфузы строителей, которым пора менять работу
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: конфузы, строители

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:46 » Автор: Анна Мартынова
     9
     0

Похожие новости по теме

Подборка свежих «шедевров» от горе-строителей Подборка свежих «шедевров» от горе-строителей

Забавные строительные приколы.

Сомнительные «лайфхаки» от горе-строителей Сомнительные «лайфхаки» от горе-строителей

Пять минут отличного настроения.

Маразм зашкаливает: смешные снимки работ горе-строителей Маразм зашкаливает: смешные снимки работ горе-строителей

Это настоящие «шедевры».

Сумасшедшие ляпы от горе-строителей Сумасшедшие ляпы от горе-строителей

Иногда строители смешат лучше профессиональных юмористов.

«Суровые челябинские занавески» и другие «ляпы» от строителей «Суровые челябинские занавески» и другие «ляпы» от строителей

Строители, знаете ли, шутят по-особому.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх