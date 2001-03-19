Раздел: Курьезы
Соцсети высмеяли нелепый памятник, установленный в Крыму
Памятник вызвал бурные обсуждения.
В оккупированном Севастополе установили неудачный памятник «Воину-освободителю», передает Хроника.инфо со ссылкой на newsoboz.org.
Об этом написал журналист Денис Казанский.
«В Севастополе поставили новый памятник — копию памятника «Воину-освободителю» в Берлине. Но что-то пошло не так…» — написал Казанский.
При этом он сравнил фото копии и оригинального памятника.
Кадры вызвали настоящий ажиотаж среди пользователей сети, о чем свидетельствуют многочисленные комментарии.
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«Что не так. Все именно так и выглядят в жизни», «Абсолютно все, что пытаются сделать кацапы самостоятельно, превращается в карукатуру», «судя по лицам – освободил от ядерных агрессоров…», «Уродство на уродстве….даже художника нормального у них нет …очевидно все мерзотное и бездарное выпячивают напоказ…Господи призри», «Говно попалось не того сорта…», «Ему рожу от вони русского мира свело», «У девочки классическое “твоё лицо,когда тебя “освободили” россияне”», – пишут в сети.
В оккупированном Севастополе установили неудачный памятник «Воину-освободителю», передает Хроника.инфо со ссылкой на newsoboz.org.
Об этом написал журналист Денис Казанский.
«В Севастополе поставили новый памятник — копию памятника «Воину-освободителю» в Берлине. Но что-то пошло не так…» — написал Казанский.
При этом он сравнил фото копии и оригинального памятника.
Кадры вызвали настоящий ажиотаж среди пользователей сети, о чем свидетельствуют многочисленные комментарии.
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
«Что не так. Все именно так и выглядят в жизни», «Абсолютно все, что пытаются сделать кацапы самостоятельно, превращается в карукатуру», «судя по лицам – освободил от ядерных агрессоров…», «Уродство на уродстве….даже художника нормального у них нет …очевидно все мерзотное и бездарное выпячивают напоказ…Господи призри», «Говно попалось не того сорта…», «Ему рожу от вони русского мира свело», «У девочки классическое “твоё лицо,когда тебя “освободили” россияне”», – пишут в сети.
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