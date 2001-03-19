Раздел: Курьезы
Уморительные фотки мужчин, которых привели на шоппинг
Им можно лишь посочувствовать.
Мужчина, который сопровождает свою женщину на шопинге, — эталон терпения и отваги. Именно так, ведь нужно иметь характер и крепкий стержень, чтобы выдержать понятный одним только женщинам алгоритм примерок и цикличность блужданий из магазина в магазин, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Мы собрали несколько фотографий, на которых мужчины проходят все круги шопинг-ада во имя любви. Эти парни определенно достойны уважения. И сострадания.
Мужчина, который сопровождает свою женщину на шопинге, — эталон терпения и отваги. Именно так, ведь нужно иметь характер и крепкий стержень, чтобы выдержать понятный одним только женщинам алгоритм примерок и цикличность блужданий из магазина в магазин, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Мы собрали несколько фотографий, на которых мужчины проходят все круги шопинг-ада во имя любви. Эти парни определенно достойны уважения. И сострадания.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1476
0
Оставьте свой комментарий