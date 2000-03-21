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Раздел: Курьезы  
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Смешные комиксы, в которых узнают себя почти все девушки

Смешные комиксы, в которых узнают себя почти все девушкиОх уж эти девушки.

Все девушки прекрасны — это факт. Все девушки уникальны — это тоже факт. Однако есть ситуации, глядя на которые большинство девушек воскликнет: «Да это же я!», передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Не исключение и художница, известная в инстаграме под ником fluff, обладающая редким умением посмеяться над собой.

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Смешные комиксы, в которых узнают себя почти все девушки
Смешные комиксы, в которых узнают себя почти все девушки
Смешные комиксы, в которых узнают себя почти все девушки
Смешные комиксы, в которых узнают себя почти все девушки
Смешные комиксы, в которых узнают себя почти все девушки
Смешные комиксы, в которых узнают себя почти все девушки
Смешные комиксы, в которых узнают себя почти все девушки
Смешные комиксы, в которых узнают себя почти все девушки
Смешные комиксы, в которых узнают себя почти все девушки
Смешные комиксы, в которых узнают себя почти все девушки
Смешные комиксы, в которых узнают себя почти все девушки
Смешные комиксы, в которых узнают себя почти все девушки
Смешные комиксы, в которых узнают себя почти все девушки
Смешные комиксы, в которых узнают себя почти все девушки
Смешные комиксы, в которых узнают себя почти все девушки
Смешные комиксы, в которых узнают себя почти все девушки
Смешные комиксы, в которых узнают себя почти все девушки
Смешные комиксы, в которых узнают себя почти все девушки
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 Теги: комиксы, девушки

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Вчера, 23:46 » Автор: Анна Мартынова
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