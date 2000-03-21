Раздел: Курьезы
Смешные комиксы, в которых узнают себя почти все девушки
Ох уж эти девушки.
Все девушки прекрасны — это факт. Все девушки уникальны — это тоже факт. Однако есть ситуации, глядя на которые большинство девушек воскликнет: «Да это же я!», передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Не исключение и художница, известная в инстаграме под ником fluff, обладающая редким умением посмеяться над собой.
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Все девушки прекрасны — это факт. Все девушки уникальны — это тоже факт. Однако есть ситуации, глядя на которые большинство девушек воскликнет: «Да это же я!», передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Не исключение и художница, известная в инстаграме под ником fluff, обладающая редким умением посмеяться над собой.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
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