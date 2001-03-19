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Раздел: Курьезы  
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Сеть насмешила реакция девушки на парк аттракционов

Сеть насмешила реакция девушки на парк аттракционовРеакция попала на видео.

Реакция девушки также изрядно повеселила ее подругу, передает Хроника.инфо со ссылкой на eizvestia.com.

В сети было опубликовано видео с двумя подругами, которые развлекаются в парке аттракционов.

Одна из девушек крайне испугалась поездки на одном из аттракционов, и порадовала своей реакцией не только свою подругу, но также и пользователей сети.

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Видео было опубликовано на Twitter-канале Megan Connolly, и через несколько дней собрал более миллиона просмотров, а также тысячи комментариев.

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 Теги: видео, аттракцион

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Сегодня, 12:59 » Автор: Анна Мартынова
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