Раздел: Курьезы
Сеть насмешила реакция девушки на парк аттракционов
Реакция попала на видео.
Реакция девушки также изрядно повеселила ее подругу, передает Хроника.инфо со ссылкой на eizvestia.com.
В сети было опубликовано видео с двумя подругами, которые развлекаются в парке аттракционов.
Одна из девушек крайне испугалась поездки на одном из аттракционов, и порадовала своей реакцией не только свою подругу, но также и пользователей сети.
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Видео было опубликовано на Twitter-канале Megan Connolly, и через несколько дней собрал более миллиона просмотров, а также тысячи комментариев.
Реакция девушки также изрядно повеселила ее подругу, передает Хроника.инфо со ссылкой на eizvestia.com.
В сети было опубликовано видео с двумя подругами, которые развлекаются в парке аттракционов.
Одна из девушек крайне испугалась поездки на одном из аттракционов, и порадовала своей реакцией не только свою подругу, но также и пользователей сети.
Читайте также: Сеть насмешила реакция кота на вороватого опоссума
Видео было опубликовано на Twitter-канале Megan Connolly, и через несколько дней собрал более миллиона просмотров, а также тысячи комментариев.
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