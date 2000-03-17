Раздел: Курьезы
Парень насмешил Twitter девичьими секретами
С девушками непросто.
Студенту Лондонского университета Робби Стоуэрсу «посчастливилось» пожить под одной крышей с 3 девушками, благодаря чему он узнал много чего веселого и интересного о женщинах. О своем опыте Робби рассказал в Twitter, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы собрали несколько твитов Робби, которые точно не оставят вас равнодушными.
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Студенту Лондонского университета Робби Стоуэрсу «посчастливилось» пожить под одной крышей с 3 девушками, благодаря чему он узнал много чего веселого и интересного о женщинах. О своем опыте Робби рассказал в Twitter, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы собрали несколько твитов Робби, которые точно не оставят вас равнодушными.
Читайте также: Соцсети насмешил «ассортимент» в супермаркетах «ЛНР»
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