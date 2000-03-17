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Раздел: Курьезы  
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Парень насмешил Twitter девичьими секретами

Парень насмешил Twitter девичьими секретами С девушками непросто.

Студенту Лондонского университета Робби Стоуэрсу «посчастливилось» пожить под одной крышей с 3 девушками, благодаря чему он узнал много чего веселого и интересного о женщинах. О своем опыте Робби рассказал в Twitter, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы собрали несколько твитов Робби, которые точно не оставят вас равнодушными.

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Парень насмешил Twitter девичьими секретами
Парень насмешил Twitter девичьими секретами
Парень насмешил Twitter девичьими секретами
Парень насмешил Twitter девичьими секретами
Парень насмешил Twitter девичьими секретами
Парень насмешил Twitter девичьими секретами
Парень насмешил Twitter девичьими секретами
Парень насмешил Twitter девичьими секретами
Парень насмешил Twitter девичьими секретами
Парень насмешил Twitter девичьими секретами
Парень насмешил Twitter девичьими секретами
Парень насмешил Twitter девичьими секретами
Парень насмешил Twitter девичьими секретами
Парень насмешил Twitter девичьими секретами
Парень насмешил Twitter девичьими секретами
Парень насмешил Twitter девичьими секретами
Парень насмешил Twitter девичьими секретами
Парень насмешил Twitter девичьими секретами
Парень насмешил Twitter девичьими секретами
Парень насмешил Twitter девичьими секретами
Парень насмешил Twitter девичьими секретами
Парень насмешил Twitter девичьими секретами
Парень насмешил Twitter девичьими секретами
Парень насмешил Twitter девичьими секретами
Парень насмешил Twitter девичьими секретами
Парень насмешил Twitter девичьими секретами
Парень насмешил Twitter девичьими секретами
Парень насмешил Twitter девичьими секретами
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 Теги: секреты, девушки

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Сегодня, 18:50 » Автор: Анна Мартынова
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