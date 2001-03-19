Раздел: Курьезы
Прикольные фотки, которые наверняка оценят перфекционисты
На них можно смотреть вечно.
Довольно часто вид упорядоченных вещей вызывает у нас чувство неописуемого восторга. А это значит, что в каждом (или почти в каждом) человеке где-то глубоко «спрятан» внутренний перфекционист. Сегодня мы собрали снимки, которые вызовут настоящий эстетический оргазм, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Читайте также: Забавные фотки, которые оценят все перфекционисты
Довольно часто вид упорядоченных вещей вызывает у нас чувство неописуемого восторга. А это значит, что в каждом (или почти в каждом) человеке где-то глубоко «спрятан» внутренний перфекционист. Сегодня мы собрали снимки, которые вызовут настоящий эстетический оргазм, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Читайте также: Забавные фотки, которые оценят все перфекционисты
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