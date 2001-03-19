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Раздел: Курьезы  
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Прикольные фотки, которые наверняка оценят перфекционисты

Прикольные фотки, которые наверняка оценят перфекционистыНа них можно смотреть вечно.

Довольно часто вид упорядоченных вещей вызывает у нас чувство неописуемого восторга. А это значит, что в каждом (или почти в каждом) человеке где-то глубоко «спрятан» внутренний перфекционист. Сегодня мы собрали снимки, которые вызовут настоящий эстетический оргазм, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

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Прикольные фотки, которые наверняка оценят перфекционисты
Прикольные фотки, которые наверняка оценят перфекционисты
Прикольные фотки, которые наверняка оценят перфекционисты
Прикольные фотки, которые наверняка оценят перфекционисты
Прикольные фотки, которые наверняка оценят перфекционисты
Прикольные фотки, которые наверняка оценят перфекционисты
Прикольные фотки, которые наверняка оценят перфекционисты
Прикольные фотки, которые наверняка оценят перфекционисты
Прикольные фотки, которые наверняка оценят перфекционисты
Прикольные фотки, которые наверняка оценят перфекционисты
Прикольные фотки, которые наверняка оценят перфекционисты
Прикольные фотки, которые наверняка оценят перфекционисты
Прикольные фотки, которые наверняка оценят перфекционисты
Прикольные фотки, которые наверняка оценят перфекционисты
Прикольные фотки, которые наверняка оценят перфекционисты
Прикольные фотки, которые наверняка оценят перфекционисты
Прикольные фотки, которые наверняка оценят перфекционисты
Прикольные фотки, которые наверняка оценят перфекционисты
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 Теги: приколы, перфекционизм

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Сегодня, 21:50 » Автор: Анна Мартынова
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