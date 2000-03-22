Раздел: Курьезы
Пузатый кот стал героем смешных фотожаб
Ему не помешает скинуть пару лишних кило.
Как только его фотография появилась во всемирной сети, она, как всегда, стала объектом пристального внимания фотошоперов разных мастей и уровней. Прошло не больше суток, как в Интернете стали появляться фотожабы на этого Пузатика, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Как только его фотография появилась во всемирной сети, она, как всегда, стала объектом пристального внимания фотошоперов разных мастей и уровней. Прошло не больше суток, как в Интернете стали появляться фотожабы на этого Пузатика, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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