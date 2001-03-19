Раздел: Курьезы
Не выстоял даже камень: всю суть «ДНР» в одном фото
Неизвестные украли камень.
Пользователи интернета активно обсуждают фотографию, демонстрирующую, что представляет собой суть так называемой Донецкой народной республики ("ДНР"), передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующий пост размещен на странице Necro Mancer в Twitter.
"В этом вся суть "молодой республики": камень для мемориала Артёму тоже сп**дили (интересно, кто и сколько на этом наварил?)" - сказано в сообщении.
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"Что делать с этими "мемориалами" после деоккупации? Под бульдозер? Я лично иных вариантов не вижу", "На первом фото табличка была "утоплена" в камень, на втором эти уроды не нашли ничего лучше, чем заделать плиткой "лишнее". Идиоты", "Следим за руками, где и в какую годовщину этот камень "всплывёт" снова", - пишут в интернете.
Пользователи интернета активно обсуждают фотографию, демонстрирующую, что представляет собой суть так называемой Донецкой народной республики ("ДНР"), передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующий пост размещен на странице Necro Mancer в Twitter.
"В этом вся суть "молодой республики": камень для мемориала Артёму тоже сп**дили (интересно, кто и сколько на этом наварил?)" - сказано в сообщении.
Читайте также: Необычный домик, замаскированный под камень. Фото
"Что делать с этими "мемориалами" после деоккупации? Под бульдозер? Я лично иных вариантов не вижу", "На первом фото табличка была "утоплена" в камень, на втором эти уроды не нашли ничего лучше, чем заделать плиткой "лишнее". Идиоты", "Следим за руками, где и в какую годовщину этот камень "всплывёт" снова", - пишут в интернете.
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