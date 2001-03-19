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Раздел: Курьезы  
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Не выстоял даже камень: всю суть «ДНР» в одном фото

Не выстоял даже камень: всю суть «ДНР» в одном фотоНеизвестные украли камень.

Пользователи интернета активно обсуждают фотографию, демонстрирующую, что представляет собой суть так называемой Донецкой народной республики ("ДНР"), передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Соответствующий пост размещен на странице Necro Mancer в Twitter.

‏"В этом вся суть "молодой республики": камень для мемориала Артёму тоже сп**дили (интересно, кто и сколько на этом наварил?)" - сказано в сообщении.

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"Что делать с этими "мемориалами" после деоккупации? Под бульдозер? Я лично иных вариантов не вижу", "На первом фото табличка была "утоплена" в камень, на втором эти уроды не нашли ничего лучше, чем заделать плиткой "лишнее". Идиоты", "Следим за руками, где и в какую годовщину этот камень "всплывёт" снова", - пишут в интернете.

Не выстоял даже камень: всю суть «ДНР» в одном фото
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 Теги: ДНР, фото

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Сегодня, 11:31 » Автор: Анна Мартынова
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