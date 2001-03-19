Не выстоял даже камень: всю суть «ДНР» в одном фото

Неизвестные украли камень.



Пользователи интернета активно обсуждают фотографию, демонстрирующую, что представляет собой суть так называемой Донецкой народной республики ("ДНР"), передает



Соответствующий пост размещен на странице Necro Mancer в Twitter.



‏"В этом вся суть "молодой республики": камень для мемориала Артёму тоже сп**дили (интересно, кто и сколько на этом наварил?)" - сказано в сообщении.



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"Что делать с этими "мемориалами" после деоккупации? Под бульдозер? Я лично иных вариантов не вижу", "На первом фото табличка была "утоплена" в камень, на втором эти уроды не нашли ничего лучше, чем заделать плиткой "лишнее". Идиоты", "Следим за руками, где и в какую годовщину этот камень "всплывёт" снова", - пишут в интернете.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Пользователи интернета активно обсуждают фотографию, демонстрирующую, что представляет собой суть так называемой Донецкой народной республики ("ДНР"), передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф Соответствующий пост размещен на странице Necro Mancer в Twitter.‏"В этом вся суть "молодой республики": камень для мемориала Артёму тоже сп**дили (интересно, кто и сколько на этом наварил?)" - сказано в сообщении."Что делать с этими "мемориалами" после деоккупации? Под бульдозер? Я лично иных вариантов не вижу", "На первом фото табличка была "утоплена" в камень, на втором эти уроды не нашли ничего лучше, чем заделать плиткой "лишнее". Идиоты", "Следим за руками, где и в какую годовщину этот камень "всплывёт" снова", - пишут в интернете.



