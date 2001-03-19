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Раздел: Курьезы  
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Смешные смс-сообщения от «мастеров» флирта

Смешные смс-сообщения от «мастеров» флиртаОн знают, как рассмешить.

Каждый, кто хоть раз пробовал себя в нелегком искусстве флирта, тем более по СМС, знает, как непросто бывает подобрать по-настоящему цепляющие слова. Вроде сказал, что она даже лучше самой любимой котлеты из Макдоналдса, а она обиделась. Наставил лайков, а она не согласна идти на свидание. Как в таких ситуациях сохранять лицо и не отступать? Герои нашей сегодняшней подборки знают ответы на эти вопросы, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы собрали 16 пронзительных, веселых, а порой и немного грустных примеров того, как душа одного человека стремится найти родственный отклик в сердце другого.

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Смешные смс-сообщения от «мастеров» флирта
Смешные смс-сообщения от «мастеров» флирта
Смешные смс-сообщения от «мастеров» флирта
Смешные смс-сообщения от «мастеров» флирта
Смешные смс-сообщения от «мастеров» флирта
Смешные смс-сообщения от «мастеров» флирта
Смешные смс-сообщения от «мастеров» флирта
Смешные смс-сообщения от «мастеров» флирта
Смешные смс-сообщения от «мастеров» флирта
Смешные смс-сообщения от «мастеров» флирта
Смешные смс-сообщения от «мастеров» флирта
Смешные смс-сообщения от «мастеров» флирта
Смешные смс-сообщения от «мастеров» флирта
Смешные смс-сообщения от «мастеров» флирта
Смешные смс-сообщения от «мастеров» флирта
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 Теги: смс, приколы

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Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
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