Сеть в восторге от собаки, умеющей ездить на тракторе

Собака знает толк в сельском хозяйстве.



Шестилетний пес, живущий на ферме в графстве Даун в Северной Ирландии, научился водить трактор, и теперь помогает своему хозяину-фермеру пахать и постригать зеленые изгороди. Ну и, конечно, поражает соседей невиданным трюком, передает



Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram











Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Шестилетний пес, живущий на ферме в графстве Даун в Северной Ирландии, научился водить трактор, и теперь помогает своему хозяину-фермеру пахать и постригать зеленые изгороди. Ну и, конечно, поражает соседей невиданным трюком, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф



