Раздел: Курьезы
Сеть в восторге от собаки, умеющей ездить на тракторе
Собака знает толк в сельском хозяйстве.
Шестилетний пес, живущий на ферме в графстве Даун в Северной Ирландии, научился водить трактор, и теперь помогает своему хозяину-фермеру пахать и постригать зеленые изгороди. Ну и, конечно, поражает соседей невиданным трюком, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Шестилетний пес, живущий на ферме в графстве Даун в Северной Ирландии, научился водить трактор, и теперь помогает своему хозяину-фермеру пахать и постригать зеленые изгороди. Ну и, конечно, поражает соседей невиданным трюком, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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