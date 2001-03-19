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Раздел: Курьезы  
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Сеть в восторге от собаки, умеющей ездить на тракторе

Сеть в восторге от собаки, умеющей ездить на трактореСобака знает толк в сельском хозяйстве.

Шестилетний пес, живущий на ферме в графстве Даун в Северной Ирландии, научился водить трактор, и теперь помогает своему хозяину-фермеру пахать и постригать зеленые изгороди. Ну и, конечно, поражает соседей невиданным трюком, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Сеть в восторге от собаки, умеющей ездить на тракторе
Сеть в восторге от собаки, умеющей ездить на тракторе
Сеть в восторге от собаки, умеющей ездить на тракторе
Сеть в восторге от собаки, умеющей ездить на тракторе
Сеть в восторге от собаки, умеющей ездить на тракторе
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 Теги: собаки, трактор

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Сегодня, 22:50 » Автор: Анна Мартынова
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