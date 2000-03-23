Раздел: Курьезы
Беспощадная мода 80-х в смешных фотках
Такие фотографии говорят о многом.
Эти фото вызывают улыбку: забавные и порой уморительные фотоснимки модников тех времен, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
Эти фото вызывают улыбку: забавные и порой уморительные фотоснимки модников тех времен, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
977
0
Оставьте свой комментарий