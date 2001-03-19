» » Забавное сходство: пользователи смеются над собакой-двойником Иванки Трамп
Раздел: Курьезы  
0

Забавное сходство: пользователи смеются над собакой-двойником Иванки Трамп

Забавное сходство: пользователи смеются над собакой-двойником Иванки ТрампС дочерью американского лидера животное роднят глаза, цвет шерсти/волос, а также мелодичные черты морды/лица.

Фотография собаки, которая напоминает дочь президента США Дональда Трампа Иванки, вызвала огромный резонанс в прессе. Первым этот снимок выложил в Twitter пользователь с ником @witchpuppy, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Публикация собрала почти 300 тысяч лайков и тысячи комментариев. Кроме того, снимок широко разошелся по международной прессе.

Это интересно: Поток сознания: пользователи сети шутят по поводу громкого обвинения Савченко в адрес властей
Правда, не уточняется, какой пол у этой породистой собаки с хвостиком, а также кто является ее хозяином.

Читайте также: В Сети смеются над фотографией Иванки Трамп с Меркель

Несмотря на это в комментариях отмечают, что с Иванкой Трамп животное роднят глаза, цвет шерсти/волос, а также мелодичные черты морды/лица.

Забавное сходство: пользователи смеются над собакой-двойником Иванки Трамп
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Иванка Трамп, собака

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 06:37 » Автор: Татьяна Ларина
     1310
     0

Похожие новости по теме

В Сети показали собаку, похожую на Иванку Трамп В Сети показали собаку, похожую на Иванку Трамп

Фото набирает популярность.

Трамп вышел в свет с двойником жены, В Сети смеются Трамп вышел в свет с двойником жены, В Сети смеются

Людей смутил нос первой леди.

Иванка Трамп оконфузилась в Риме, в Сети смеются Иванка Трамп оконфузилась в Риме, в Сети смеются

Иванка приняла футболиста за святого.

В Сети смеются над фотографией Иванки Трамп с Меркель В Сети смеются над фотографией Иванки Трамп с Меркель

Иванка Трамп побывала в Берлине.

В Сети смеются над истерикой кремлевских пропагандистов из-за команды Трампа В Сети смеются над истерикой кремлевских пропагандистов из-за команды Трампа

Трамп еще не президент, а ожидания уже не оправдываются.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх