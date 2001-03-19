Раздел: Курьезы
Забавное сходство: пользователи смеются над собакой-двойником Иванки Трамп
С дочерью американского лидера животное роднят глаза, цвет шерсти/волос, а также мелодичные черты морды/лица.
Фотография собаки, которая напоминает дочь президента США Дональда Трампа Иванки, вызвала огромный резонанс в прессе. Первым этот снимок выложил в Twitter пользователь с ником @witchpuppy, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Публикация собрала почти 300 тысяч лайков и тысячи комментариев. Кроме того, снимок широко разошелся по международной прессе.
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Правда, не уточняется, какой пол у этой породистой собаки с хвостиком, а также кто является ее хозяином.
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Несмотря на это в комментариях отмечают, что с Иванкой Трамп животное роднят глаза, цвет шерсти/волос, а также мелодичные черты морды/лица.
Фотография собаки, которая напоминает дочь президента США Дональда Трампа Иванки, вызвала огромный резонанс в прессе. Первым этот снимок выложил в Twitter пользователь с ником @witchpuppy, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Публикация собрала почти 300 тысяч лайков и тысячи комментариев. Кроме того, снимок широко разошелся по международной прессе.
Это интересно: Поток сознания: пользователи сети шутят по поводу громкого обвинения Савченко в адрес властей
Правда, не уточняется, какой пол у этой породистой собаки с хвостиком, а также кто является ее хозяином.
Читайте также: В Сети смеются над фотографией Иванки Трамп с Меркель
Несмотря на это в комментариях отмечают, что с Иванкой Трамп животное роднят глаза, цвет шерсти/волос, а также мелодичные черты морды/лица.
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