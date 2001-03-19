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В России умудрились украсть целую дорогу

В России умудрились украсть целую дорогуРасследование уголовного дела по статье «Халатность» продолжается.

Следственным комитетом Орловской области возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» из-за кражи дорожного покрытия в Шаблыкинском районе, сообщается на сайте ведомства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Соцпортал.

- Чиновники администраций района и сельского поселения должны были обеспечить меры по сохранности бетонных плит дорожного покрытия между населёнными пунктами района, но в 2017 году около 25 километров покрытия было незаконно демонтировано неизвестными. Местные жители лишились транспортного сообщения, - передает breakingmad.
Расследование уголовного дела по статье «Халатность» продолжается.

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На Сахалине в 2015 году украли дорогу между месторождением и населёнными пунктами. Ущерб был оценён более чем в миллиард рублей.
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 Теги: Россия, дорога

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Сегодня, 08:37 » Автор: Татьяна Ларина
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