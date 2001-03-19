Раздел: Курьезы
Если бы вещи умели говорить: смешные комиксы
Работы Тео Зириниса.
На протяжении нашей жизни нас окружают различные вещи. Одни из них мы любим, другие нам в чем-то помогают, а другие терпеть не можем, но они у нас лежат, потому что без них никак. Иллюстратор Тео Зиринис, известный в интернете просто как HandsOffMyDinosaur, верит, что в тайне от нас повседневные вещи ведут свою жизнь, и она у них довольно забавная. Ну по крайней мере именно такой он изображает ее в своих смешных и очаровательных иллюстрациях, которые он наполняет забавной игрой слов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Поздравление с выходом на пенсию
"Чувак, это ж тот парень из «Оно»!"
"А ну вернись!"
Когда заметка со списком дел не хочет заполняться.
"Я чувствую, что я часть чего-то большего"
"Он интроверт"
Влюблённые суккуленты купили себе квартиру
Нудистский пляж
"У неё мозговой шторм"
"Пол это васаби!"
"Я никогда не получаюсь хорошо на фотографиях"
"Его спиратили!"
"Кто этот новенький?"
"Когда-то я тоже был крутым засранцем"
"Ты не пройдешь!"
Понедельник как Терминатор, всегда возвращается
Хорошо сыграли, но только не для мячика
"Я тоже очень хочу летать"
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"Поворачивайте назад"
Иначе вас поджарят на палках!
На протяжении нашей жизни нас окружают различные вещи. Одни из них мы любим, другие нам в чем-то помогают, а другие терпеть не можем, но они у нас лежат, потому что без них никак. Иллюстратор Тео Зиринис, известный в интернете просто как HandsOffMyDinosaur, верит, что в тайне от нас повседневные вещи ведут свою жизнь, и она у них довольно забавная. Ну по крайней мере именно такой он изображает ее в своих смешных и очаровательных иллюстрациях, которые он наполняет забавной игрой слов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Поздравление с выходом на пенсию
"Чувак, это ж тот парень из «Оно»!"
"А ну вернись!"
Когда заметка со списком дел не хочет заполняться.
"Я чувствую, что я часть чего-то большего"
"Он интроверт"
Влюблённые суккуленты купили себе квартиру
Нудистский пляж
"У неё мозговой шторм"
"Пол это васаби!"
"Я никогда не получаюсь хорошо на фотографиях"
"Его спиратили!"
"Кто этот новенький?"
"Когда-то я тоже был крутым засранцем"
"Ты не пройдешь!"
Понедельник как Терминатор, всегда возвращается
Хорошо сыграли, но только не для мячика
"Я тоже очень хочу летать"
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
"Поворачивайте назад"
Иначе вас поджарят на палках!
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