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Если бы вещи умели говорить: смешные комиксы

Если бы вещи умели говорить: смешные комиксыРаботы Тео Зириниса.

На протяжении нашей жизни нас окружают различные вещи. Одни из них мы любим, другие нам в чем-то помогают, а другие терпеть не можем, но они у нас лежат, потому что без них никак. Иллюстратор Тео Зиринис, известный в интернете просто как HandsOffMyDinosaur, верит, что в тайне от нас повседневные вещи ведут свою жизнь, и она у них довольно забавная. Ну по крайней мере именно такой он изображает ее в своих смешных и очаровательных иллюстрациях, которые он наполняет забавной игрой слов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Поздравление с выходом на пенсию

Если бы вещи умели говорить: смешные комиксы


"Чувак, это ж тот парень из «Оно»!"

Если бы вещи умели говорить: смешные комиксы


"А ну вернись!"

Если бы вещи умели говорить: смешные комиксы


Когда заметка со списком дел не хочет заполняться.

"Я чувствую, что я часть чего-то большего"

Если бы вещи умели говорить: смешные комиксы


"Он интроверт"

Если бы вещи умели говорить: смешные комиксы


Влюблённые суккуленты купили себе квартиру

Если бы вещи умели говорить: смешные комиксы


Нудистский пляж

Если бы вещи умели говорить: смешные комиксы


"У неё мозговой шторм"

Если бы вещи умели говорить: смешные комиксы


"Пол это васаби!"

Если бы вещи умели говорить: смешные комиксы


"Я никогда не получаюсь хорошо на фотографиях"

Если бы вещи умели говорить: смешные комиксы


"Его спиратили!"

Если бы вещи умели говорить: смешные комиксы


"Кто этот новенький?"

Если бы вещи умели говорить: смешные комиксы


"Когда-то я тоже был крутым засранцем"

Если бы вещи умели говорить: смешные комиксы


"Ты не пройдешь!"

Если бы вещи умели говорить: смешные комиксы


Понедельник как Терминатор, всегда возвращается

Если бы вещи умели говорить: смешные комиксы


Хорошо сыграли, но только не для мячика

Если бы вещи умели говорить: смешные комиксы


"Я тоже очень хочу летать"

Если бы вещи умели говорить: смешные комиксы


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"Поворачивайте назад"

Если бы вещи умели говорить: смешные комиксы


Иначе вас поджарят на палках!
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 Теги: комиксы, вещи

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Сегодня, 14:16 » Автор: Анна Мартынова
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