Раздел: Курьезы
«Сюрреализм» Савченко высмеяли в свежих фотожабах
Политический юмор на злобу дня.
Предлагаем вам посмотреть свежую подборку фотожаб о современной политической ситуации, передает Хроника.инфо с ссылкой на Цензор.НЕТ.
Читайте также: «Подрывающую» Раду Савченко высмеяли в фотожабах
Предлагаем вам посмотреть свежую подборку фотожаб о современной политической ситуации, передает Хроника.инфо с ссылкой на Цензор.НЕТ.
Читайте также: «Подрывающую» Раду Савченко высмеяли в фотожабах
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