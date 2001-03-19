» » «Сюрреализм» Савченко высмеяли в свежих фотожабах
Раздел: Курьезы  
0

«Сюрреализм» Савченко высмеяли в свежих фотожабах

«Сюрреализм» Савченко высмеяли в свежих фотожабахПолитический юмор на злобу дня.

Предлагаем вам посмотреть свежую подборку фотожаб о современной политической ситуации, передает Хроника.инфо с ссылкой на Цензор.НЕТ.

Читайте также: «Подрывающую» Раду Савченко высмеяли в фотожабах

«Сюрреализм» Савченко высмеяли в свежих фотожабах
«Сюрреализм» Савченко высмеяли в свежих фотожабах
«Сюрреализм» Савченко высмеяли в свежих фотожабах
«Сюрреализм» Савченко высмеяли в свежих фотожабах
«Сюрреализм» Савченко высмеяли в свежих фотожабах
«Сюрреализм» Савченко высмеяли в свежих фотожабах
«Сюрреализм» Савченко высмеяли в свежих фотожабах
«Сюрреализм» Савченко высмеяли в свежих фотожабах
«Сюрреализм» Савченко высмеяли в свежих фотожабах
«Сюрреализм» Савченко высмеяли в свежих фотожабах
«Сюрреализм» Савченко высмеяли в свежих фотожабах
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Савченко, фотожабы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:36 » Автор: Анна Мартынова
     3541
     0

Похожие новости по теме

«Подрывающую» Раду Савченко высмеяли в фотожабах «Подрывающую» Раду Савченко высмеяли в фотожабах

Смешные комментарии и фотожабы.

Ежегодный «потоп» в Киеве высмеяли в фотожабах Ежегодный «потоп» в Киеве высмеяли в фотожабах

Вечная тема для шуток.

Киевский снегопад высмеяли в фотожабах Киевский снегопад высмеяли в фотожабах

Киевляне подошли с юмором к зимней погоде.

Переименование киевского Политеха высмеяли в фотожабах Переименование киевского Политеха высмеяли в фотожабах

Студенты КПИ недовольны новым названием вуза.

Свежие фотожабы на Ефремова, Савченко и других политиков Свежие фотожабы на Ефремова, Савченко и других политиков

Политический юмор на злобу дня.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх