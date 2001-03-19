В США девушка под кайфом умудрилась заказать сэндвич в тюрьме

Любительница приключений оказалась за решеткой.



Лизабет Ильдефонсо, женщина, в носу которой находился белый порошок, утром подъехала к зданию тюрьмы в округе Саффолк (штат Нью-Йорк), передает



Она обратилась к охранникам с просьбой, чтобы те продали ей сэндвич.



В ответ помощница шерифа попыталась объяснить американке, что та не в фастфуде. Однако Ильдефонсо проявляла настойчивость.



Тут представительница правоохранительных органов обратила внимание на расширеннее зрачки любительницы сэндвичей. К тому же в левой ноздре виднелся след от белого порошка.



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Ильдефонсо проверили на содержание наркотиков в крови и тут же арестовали. Как выяснилось, у нее к тому же при себе не было водительских прав. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Лизабет Ильдефонсо, женщина, в носу которой находился белый порошок, утром подъехала к зданию тюрьмы в округе Саффолк (штат Нью-Йорк), передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор Она обратилась к охранникам с просьбой, чтобы те продали ей сэндвич.В ответ помощница шерифа попыталась объяснить американке, что та не в фастфуде. Однако Ильдефонсо проявляла настойчивость.Тут представительница правоохранительных органов обратила внимание на расширеннее зрачки любительницы сэндвичей. К тому же в левой ноздре виднелся след от белого порошка.Ильдефонсо проверили на содержание наркотиков в крови и тут же арестовали. Как выяснилось, у нее к тому же при себе не было водительских прав.



