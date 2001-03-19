Раздел: Курьезы
Прикольные фотки, способные вогнать в ступор
Что здесь происходит?
В нашей жизни встречаются различные иллюзии и в том числе зрительные. Иногда люди случайно делают снимки, которые получаются странными и не сразу понятными. Обычно такие кадры становятся популярными и разлетаются по всему интернету. Представляем вам фотографии, каждая из которых введёт ваш мозг в ступор на пару секунд. Присмотритесь внимательнее и сами поймёте, в чём дело, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Прикольные фотки, способные «сломать» мозг
В нашей жизни встречаются различные иллюзии и в том числе зрительные. Иногда люди случайно делают снимки, которые получаются странными и не сразу понятными. Обычно такие кадры становятся популярными и разлетаются по всему интернету. Представляем вам фотографии, каждая из которых введёт ваш мозг в ступор на пару секунд. Присмотритесь внимательнее и сами поймёте, в чём дело, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Прикольные фотки, способные «сломать» мозг
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