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Раздел: Курьезы  
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Забавные собаки, обожающие нарушать правила

Забавные собаки, обожающие нарушать правилаС ними не соскучишься.

Говорят, что животные со временем становятся похожими на своих хозяев — не хуже нас они умеют модничать, выглядеть круто, устраивать мелкие шалости или демонстрировать характер. С таким четвероногим другом каждый день если не праздник, то хотя бы веселье, и эти яркие фото жизнерадостных животных — прямое тому доказательство, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы собрали несколько фотографий очаровательных собак, которые не дают скучать своему человеку.

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Забавные собаки, обожающие нарушать правила
Забавные собаки, обожающие нарушать правила
Забавные собаки, обожающие нарушать правила
Забавные собаки, обожающие нарушать правила
Забавные собаки, обожающие нарушать правила
Забавные собаки, обожающие нарушать правила
Забавные собаки, обожающие нарушать правила
Забавные собаки, обожающие нарушать правила
Забавные собаки, обожающие нарушать правила
Забавные собаки, обожающие нарушать правила
Забавные собаки, обожающие нарушать правила
Забавные собаки, обожающие нарушать правила
Забавные собаки, обожающие нарушать правила
Забавные собаки, обожающие нарушать правила
Забавные собаки, обожающие нарушать правила
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 Теги: собаки, приколы

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Сегодня, 21:47 » Автор: Анна Мартынова
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