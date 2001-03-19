Раздел: Курьезы
Забавные собаки, обожающие нарушать правила
С ними не соскучишься.
Говорят, что животные со временем становятся похожими на своих хозяев — не хуже нас они умеют модничать, выглядеть круто, устраивать мелкие шалости или демонстрировать характер. С таким четвероногим другом каждый день если не праздник, то хотя бы веселье, и эти яркие фото жизнерадостных животных — прямое тому доказательство, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы собрали несколько фотографий очаровательных собак, которые не дают скучать своему человеку.
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Говорят, что животные со временем становятся похожими на своих хозяев — не хуже нас они умеют модничать, выглядеть круто, устраивать мелкие шалости или демонстрировать характер. С таким четвероногим другом каждый день если не праздник, то хотя бы веселье, и эти яркие фото жизнерадостных животных — прямое тому доказательство, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы собрали несколько фотографий очаровательных собак, которые не дают скучать своему человеку.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
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