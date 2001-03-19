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Раздел: Курьезы  
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Ни пройти, ни проехать: стая уток перекрыла дорогу во Вьетнаме

Ни пройти, ни проехать: стая уток перекрыла дорогу во ВьетнамеЭто уникальное явление.

Во Вьетнаме огромная стая уток перегородила дорогу мотоциклистам, передает Хроника.инфо со ссылкой на УКРОП.

В видеоролике запечатлены сотни крякающих птиц, быстро перебегающих проезжую часть вблизи одной из вьетнамских деревень.

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При этом недовольные мотоциклисты сигналят уткам, однако те не останавливаются. В комментариях к видео пользователи попытались пересчитать птиц, в среднем получив цифру в 1000 голов.

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 Теги: Вьетнам, утки

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Сегодня, 13:27 » Автор: Анна Мартынова
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