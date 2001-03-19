Раздел: Курьезы
Ни пройти, ни проехать: стая уток перекрыла дорогу во Вьетнаме
Это уникальное явление.
Во Вьетнаме огромная стая уток перегородила дорогу мотоциклистам, передает Хроника.инфо со ссылкой на УКРОП.
В видеоролике запечатлены сотни крякающих птиц, быстро перебегающих проезжую часть вблизи одной из вьетнамских деревень.
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При этом недовольные мотоциклисты сигналят уткам, однако те не останавливаются. В комментариях к видео пользователи попытались пересчитать птиц, в среднем получив цифру в 1000 голов.
Во Вьетнаме огромная стая уток перегородила дорогу мотоциклистам, передает Хроника.инфо со ссылкой на УКРОП.
В видеоролике запечатлены сотни крякающих птиц, быстро перебегающих проезжую часть вблизи одной из вьетнамских деревень.
Читайте также: Хит сети: 20 тысяч уток-"пешеходов"
При этом недовольные мотоциклисты сигналят уткам, однако те не останавливаются. В комментариях к видео пользователи попытались пересчитать птиц, в среднем получив цифру в 1000 голов.
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