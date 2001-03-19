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Ни пройти, ни проехать: стая уток перекрыла дорогу во Вьетнаме

Ни пройти, ни проехать: стая уток перекрыла дорогу во Вьетнаме

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