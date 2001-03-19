Раздел: Курьезы
Арест Савченко высмеяли в новых фотожабах
Соцсети продолжают шутить.
В социальных сетях с юмором отреагировали на вынесение судебного приговора по мере пресечения для народного депутата Надежды Савченко, передает Хроника.инфо со ссылкой наАпостроф.
Шутки публикуют пользователи Twitter.
Напомним, в пятницу, 23 марта, Шевченковский районный суд Киева арестовал Надежду Савченко на 59 суток (до 20 мая) без права внесения залога. Надежду Савченко обвиняют в подготовке терактов в правительственном квартале Киева и планировании силового свержения власти.
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Судебное заседание началось в 10:00, а сам приговор был вынесен ближе к 19:00. Сама Савченко пребывала в приподнятом настроении и много улыбалась, но иногда, по-видимому, ей становилось откровенно скучно.
В социальных сетях с юмором отреагировали на вынесение судебного приговора по мере пресечения для народного депутата Надежды Савченко, передает Хроника.инфо со ссылкой наАпостроф.
Шутки публикуют пользователи Twitter.
Напомним, в пятницу, 23 марта, Шевченковский районный суд Киева арестовал Надежду Савченко на 59 суток (до 20 мая) без права внесения залога. Надежду Савченко обвиняют в подготовке терактов в правительственном квартале Киева и планировании силового свержения власти.
Читайте также: «Сюрреализм» Савченко высмеяли в свежих фотожабах
Судебное заседание началось в 10:00, а сам приговор был вынесен ближе к 19:00. Сама Савченко пребывала в приподнятом настроении и много улыбалась, но иногда, по-видимому, ей становилось откровенно скучно.
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