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Раздел: Курьезы  
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Аргентинец нашел забавный способ выйти на пенсию раньше срока

Аргентинец нашел забавный способ выйти на пенсию раньше срокаМужчина по своему посмотрел на закон.

Хитрый аргентинец решил уйти на пенсию пораньше. И сделал это, причем абсолютно законно. Он просто поменял пол в паспорте, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

59-летний Серджио, налоговый инспектор, поменял последнюю букву своего имени в паспорте. Теперь он Серджиа. Вместе с именем смекалистый мужчина поменял и пол, правда только в документах.

Все эти манипуляции Серджио провернул, чтобы уйти пораньше на пенсию. Дело в том, что по аргентинским законам женщины уходят на пенсию в возрасте 60 лет, а мужчины — в 65.

Поменять гражданский пол Серджио удалось благодаря закону о гендерной идентичности, согласно которому можно изменить в паспорте пол и имя без операции.

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«Это явное злоупотребление правом на пенсию и законом о гендерной идентичности», — говорит глава муниципального управления провинции Сальта.
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 Теги: пенсия, прикол

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Сегодня, 16:52 » Автор: Анна Мартынова
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