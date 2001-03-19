Раздел: Курьезы
Аргентинец нашел забавный способ выйти на пенсию раньше срока
Мужчина по своему посмотрел на закон.
Хитрый аргентинец решил уйти на пенсию пораньше. И сделал это, причем абсолютно законно. Он просто поменял пол в паспорте, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
59-летний Серджио, налоговый инспектор, поменял последнюю букву своего имени в паспорте. Теперь он Серджиа. Вместе с именем смекалистый мужчина поменял и пол, правда только в документах.
Все эти манипуляции Серджио провернул, чтобы уйти пораньше на пенсию. Дело в том, что по аргентинским законам женщины уходят на пенсию в возрасте 60 лет, а мужчины — в 65.
Поменять гражданский пол Серджио удалось благодаря закону о гендерной идентичности, согласно которому можно изменить в паспорте пол и имя без операции.
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«Это явное злоупотребление правом на пенсию и законом о гендерной идентичности», — говорит глава муниципального управления провинции Сальта.
Хитрый аргентинец решил уйти на пенсию пораньше. И сделал это, причем абсолютно законно. Он просто поменял пол в паспорте, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
59-летний Серджио, налоговый инспектор, поменял последнюю букву своего имени в паспорте. Теперь он Серджиа. Вместе с именем смекалистый мужчина поменял и пол, правда только в документах.
Все эти манипуляции Серджио провернул, чтобы уйти пораньше на пенсию. Дело в том, что по аргентинским законам женщины уходят на пенсию в возрасте 60 лет, а мужчины — в 65.
Поменять гражданский пол Серджио удалось благодаря закону о гендерной идентичности, согласно которому можно изменить в паспорте пол и имя без операции.
Читайте также: Американский бегун придумал забавный способ «сократить» дистанцию
«Это явное злоупотребление правом на пенсию и законом о гендерной идентичности», — говорит глава муниципального управления провинции Сальта.
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