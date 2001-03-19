Раздел: Курьезы
Эти собаки обожают кататься на машинах
Прикольные собачки, которые любят, когда им ветер бьет в лицо.
Большинство ученых и экспертов по собакам полагают, что это связано с тем, что из всех чувств эти животные больше всего полагаются на свое отличное обоняние, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Воздух, который бьет им в лицо во время езды, представляет собой отличный источник информации об окружающем мире.
Большинство ученых и экспертов по собакам полагают, что это связано с тем, что из всех чувств эти животные больше всего полагаются на свое отличное обоняние, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Эти забавные животные тоже обожают Новый год
Воздух, который бьет им в лицо во время езды, представляет собой отличный источник информации об окружающем мире.
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