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Раздел: Курьезы  
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Эти собаки обожают кататься на машинах

Эти собаки обожают кататься на машинахПрикольные собачки, которые любят, когда им ветер бьет в лицо.

Большинство ученых и экспертов по собакам полагают, что это связано с тем, что из всех чувств эти животные больше всего полагаются на свое отличное обоняние, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Воздух, который бьет им в лицо во время езды, представляет собой отличный источник информации об окружающем мире.

Эти собаки обожают кататься на машинах
Эти собаки обожают кататься на машинах
Эти собаки обожают кататься на машинах
Эти собаки обожают кататься на машинах
Эти собаки обожают кататься на машинах
Эти собаки обожают кататься на машинах
Эти собаки обожают кататься на машинах
Эти собаки обожают кататься на машинах
Эти собаки обожают кататься на машинах
Эти собаки обожают кататься на машинах
Эти собаки обожают кататься на машинах
Эти собаки обожают кататься на машинах
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 Теги: собака, приколы

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Сегодня, 12:49 » Автор: Татьяна Ларина
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