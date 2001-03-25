Раздел: Курьезы
Сеть насмешила оптическая иллюзия с Порошенко и «Гитлером»
Курка создала неожиданный эффект.
Во время очередного визита Порошенко на Донбасс фотографы сделали интересное фото, что не дает покоя пользователям соцсетей, передает Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.org.
Интересную деталь заметил киевский блогер Дмитрий Коваленко на своей странице в Facebook.
"Мужчина косплеит Гитлера или это хлястик от куртки? Новая оптическая иллюзия взорвала интернет! Только 3% выпускников Ирпенского налоговой академии могут ответить на этот вопрос", – подписал фото Коваленко.
В комментариях под фото пользователи начали писать, кто бы это по их мнению мог быть. В частности, некоторые подумали, что это известный украинский фотограф издания Associated Press, финалист Пулитцеровской премии Ефрем Лукацкий. Действительно, сходство немного есть, но как показывает фотография с фотографом в марте 2018 – усы Лукацкого на месте.
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Поэтому, вероятно, это не усы, а все же хлястик от куртки. А что об этом думаете вы?
Во время очередного визита Порошенко на Донбасс фотографы сделали интересное фото, что не дает покоя пользователям соцсетей, передает Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.org.
Интересную деталь заметил киевский блогер Дмитрий Коваленко на своей странице в Facebook.
"Мужчина косплеит Гитлера или это хлястик от куртки? Новая оптическая иллюзия взорвала интернет! Только 3% выпускников Ирпенского налоговой академии могут ответить на этот вопрос", – подписал фото Коваленко.
В комментариях под фото пользователи начали писать, кто бы это по их мнению мог быть. В частности, некоторые подумали, что это известный украинский фотограф издания Associated Press, финалист Пулитцеровской премии Ефрем Лукацкий. Действительно, сходство немного есть, но как показывает фотография с фотографом в марте 2018 – усы Лукацкого на месте.
Читайте также: Сеть взбудоражила новая оптическая иллюзия
Поэтому, вероятно, это не усы, а все же хлястик от куртки. А что об этом думаете вы?
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